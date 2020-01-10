Донецькі бойовики крадуть у цивільних авто на українських номерах

Проросійські бойовики на окупованій частині Донецької області почали відбирати у цивільних автомобілі на українській реєстрації. У такий спосіб людей карають за те, що вона не "перереєстрували" свої транспортні засоби.

Про так звану "переєстрацію" донецькі та луганські бойовики заявляли ще раніше. У такий спосіб вони хотіли змінити на невизнані ніде у світі власні "номерні знаки" автомобілі на усій захопленій частині Донбасу, повідомляє Східні правозахисна група.

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Для тих водіїв, які відмовлялися проходити "перереєстрацію" та отримувати "номери", були розроблені штрафні санкції, серед яких і конфіскація автомобіля.

Як відомо правозахисникам, лише за перший тиждень 2020 року бойовики "конфіскували" вже 7 автомобілів, які їздили окупованими територіями на справжніх номерних знаках.

Водночас луганські бойовики відтермінували свої штрафи до кінця лютого 2020 року.