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      Донецькі бойовики крадуть у цивільних авто на українських номерах

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      За 7 днів бойовики "конфіскували" у цивільних 7 машин / donetsk.kp.ru

      Проросійські бойовики на окупованій частині Донецької області почали відбирати у цивільних автомобілі на українській реєстрації. У такий спосіб людей карають за те, що вона не "перереєстрували" свої транспортні засоби.

      Про так звану "переєстрацію" донецькі та луганські бойовики заявляли ще раніше. У такий спосіб вони хотіли змінити на невизнані ніде у світі власні "номерні знаки" автомобілі на усій захопленій частині Донбасу, повідомляє Східні правозахисна група.

      До слова: Перевізник з Алчевська за гроші оформляв бойовикам соціальні виплати від України

      Для тих водіїв, які відмовлялися проходити "перереєстрацію" та отримувати "номери", були розроблені штрафні санкції, серед яких і конфіскація автомобіля.

      Як відомо правозахисникам, лише за перший тиждень 2020 року бойовики "конфіскували" вже 7 автомобілів, які їздили окупованими територіями на справжніх номерних знаках.

      Водночас луганські бойовики відтермінували свої штрафи до кінця лютого 2020 року.

      Літак Boeing 737 MAX був спроектований клоунами, – листування працівників компанії
      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Окуповані території Авто Новини Донецька Новини Луганська
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