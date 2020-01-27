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      Боевики на Донбассе активизировались: много обстрелов, есть погибшие, раненые

      30 Читати новину українською
      Боевики продолжают обстреливать позиции Украины / nrcu.gov.ua

      За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия. В результате один военный погиб, еще один получил ранения. Также в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военный погиб, еще один травмирован.

      О ситуации на Донбассе информирует штаб ООС.

      Узнайте больше: Боевики мощно обстреляли позиции ВСУ: двое украинских военных погибли

      Вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров,
      говорится в сообщении.

      Боевики били также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил боевую травму. Кроме того, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб один военный и еще один получил боевую травму.

      От ранений, полученных при обстреле пророссийских наемников, погиб военнослужащий ВСУ Антон Хоба. Ему было 28 лет.

      Семь обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      • дважды неподалеку Красногоровки;
      • рядом с Лебединским;
      • два раза неподалеку Старогнатовки;
      • вблизи Новогригорьевки;
      • возле Гнутово.

      Пять обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • два раза неподалеку Орехового;
      • дважды вблизи Новотошковского;
      • неподалеку Крымского.

      Обратите внимание: Потери на Донбассе: Зеленский отреагировал на гибель двух украинских военных

      Кроме того, вблизи Богдановки боевики стреляли из стрелкового оружия.

      С начала суток российские оккупационные войска обстреляли Пески из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

      Кто еще погиб на Донбассе в 2020 году: список

      Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;

      Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;

      Николай Довженко – 23-летний боец ​​погиб 9 января от ранения, полученного во время обстрела, служил в 28-й ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;

      Виталий Караван – 26-летний защитник Украины погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;

      Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;

      Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-й ОГШБр;

      Игорь Химичук – старший солдат с Житомирщины. Выполняя боевую задачу, парня поразила вражеская пуля. Ему было всего 29 лет.

      Валерий Закусило – военнослужащий погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули. Ему было 32 года. У Валерия остались две дочери.

      Александр Слободанюк – младший сержант. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины. Во время выполнения боевого задания в воина попала пуля вражеского снайпера. С ним простились в городе Первомайское Николаевской области.

      донбас

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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