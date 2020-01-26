На фронте погиб доброволец Антон Хоба: что о нем известно
В зоне проведения ООС от ранений, полученных при обстреле пророссийских наемников, погиб военнослужащий ВСУ Антон Хоба. Ему было 28 лет.
Об этом стало известно из сообщения на фейсбук-странице мэра Шостки Сумской области Николая Ноги.
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На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.
Более подробную информацию, а также дату и время прощания будет сообщено дополнительно.
Отметим, что в 2018 году Хоба участвовал в проектах телерадиокомпании "Акцент" "Храбрые сердца". Он рассказал о военных и мирных буднях, о мечтах и планах.
Смотрите видео рассказы Антона Хобы о войне на Донбассе:
Кто еще погиб на Донбассе в 2020 году: список
Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;
Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-ей ОМБр имени Холодного Яра;
Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от ранения, полученного во время обстрела, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
Виталий Караван – 26-летний защитник Украины погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-ой отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-ой ОМБр атамана Ивана Сирко;
Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-ой ОГШБр;
Игорь Химичук – старший солдат с Житомирщины. Выполняя боевую задачу, парня поразила вражеская пуля. Ему было всего 29 лет.
Валерий Закусило – военнослужащий погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули. Ему было 32 года. У Валерия Закусило остались две дочери.
Александр Слободанюк – младший сержант. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины. Во время выполнения боевого задания в воина попала пуля вражеского снайпера. С ним простились в городе Первомайске Николаевской области.
В целом Украина только от начала 2020 года потерпела уже 11 потерь в войне на Донбассе.
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