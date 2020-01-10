Убила вражеская пуля: известно имя погибшего на Донбассе бойца – фото

Ночью 10 января Украина потеряла еще одного защитника на Донбассе. Военный Николай Довженко получил смертельное ранение во время обстрелов подконтрольных РФ боевиков.

О гибели бойца сообщили в 28-мой отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода ВСУ.

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Оккупанты начали обстреливать украинские позиции около 23 часов 9 января. Одна из вражеских пуль попала в военного Довженко.

Противник открыл обстрел из стрелкового оружия по нашим позициям, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение. За несколько часов парень умер в больнице,

– рассказали в бригаде.

Защитнику было всего 23 года.

Заметим, на протяжении 9 января пророссийские боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных. Горячее всего было поблизости Павлополя, Водяного, Невельского, Песков, Красногоровки и Хутора Вольного. Кроме гибели военного Довженко, еще один защитник получил ранения.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала