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      Убила вражеская пуля: известно имя погибшего на Донбассе бойца – фото

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      На Донбассе погиб украинский военный Николай Довженко / Коллаж 24 канала

      Ночью 10 января Украина потеряла еще одного защитника на Донбассе. Военный Николай Довженко получил смертельное ранение во время обстрелов подконтрольных РФ боевиков.

      О гибели бойца сообщили в 28-мой отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода ВСУ.

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      Оккупанты начали обстреливать украинские позиции около 23 часов 9 января. Одна из вражеских пуль попала в военного Довженко.

      Противник открыл обстрел из стрелкового оружия по нашим позициям, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение. За несколько часов парень умер в больнице,
      – рассказали в бригаде.

      Защитнику было всего 23 года.

       

      Заметим, на протяжении 9 января пророссийские боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных. Горячее всего было поблизости Павлополя, Водяного, Невельского, Песков, Красногоровки и Хутора Вольного. Кроме гибели военного Довженко, еще один защитник получил ранения.

      окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Жертвы Война на Донбассе
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