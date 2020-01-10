Вбила ворожа куля: відоме ім'я загиблого на Донбасі бійця – фото

Вночі 10 січня Україна втратила ще одного захисника на Донбасі. Військовий Микола Довженко отримав смертельне поранення під час обстрілів підконтрольних РФ бойовиків.

Про загибель бійця повідомили у 28-мій окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу ЗСУ.

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Окупанти почали обстрілювати українські позиції близько 23 години 9 січня. Одна з ворожих куль влучила у військового Довженка.

Противник відкрив обстріл зі стрілецької зброї по наших позиціях, в результаті чого старший солдат Микола Довженко отримав тяжке поранення. За декілька годин хлопець помер у лікарні,

– розповіли у бригаді.

Захиснику було лише 23 роки.

Зауважимо, впродовж 9 січня проросійські бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військових. Найгарячіше було поблизу Павлополя, Водяного, Невельського, Пісків, Красногорівки та Хутора Вільного. Окрім загибелі військового Довженка, ще один захисник отримав поранення.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу