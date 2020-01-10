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      Вбила ворожа куля: відоме ім'я загиблого на Донбасі бійця – фото

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      На Донбасі загинув український військовий Микола Довженко / Колаж 24 каналу

      Вночі 10 січня Україна втратила ще одного захисника на Донбасі. Військовий Микола Довженко отримав смертельне поранення під час обстрілів підконтрольних РФ бойовиків.

      Про загибель бійця повідомили у 28-мій окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу ЗСУ.

      Цікаво: Військова поразка Росії на Донбасі можлива: інтерв'ю з німецьким бійцем, який воює за Україну

      Окупанти почали обстрілювати українські позиції близько 23 години 9 січня. Одна з ворожих куль влучила у військового Довженка.

      Противник відкрив обстріл зі стрілецької зброї по наших позиціях, в результаті чого старший солдат Микола Довженко отримав тяжке поранення. За декілька годин хлопець помер у лікарні,
      – розповіли у бригаді.

      Захиснику було лише 23 роки.

       

      Зауважимо, впродовж 9 січня проросійські бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військових. Найгарячіше було поблизу Павлополя, Водяного, Невельського, Пісків, Красногорівки та Хутора Вільного. Окрім загибелі військового Довженка, ще один захисник отримав поранення. 

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Збройні сили України
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