Война на Донбассе в очередной раз унесла жизнь героя
Очередная потеря Украины на Донбассе. На этот раз от пули пророссийских боевиков погиб Валерий Закусило. Трагедия случилась 18 января.
О смерти воина сообщила 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, где служил Валерий. Он был старшим солдатом.
К теме! В Офисе генпрокурора отчитались о потерях Украины на Донбассе в течение 2019-20 годов
У него остались две дочери – Анжелина и Адель, а также жена Надежда.
На момент гибели Валерию было 32 года – он родился 27 октября 1987 года.
Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев поблагодарили погибшего воина за службу и выразили соболезнования его родным и близким.
"Покойся с миром! Вечная и светлая память Герою!"– добавили в бригаде.
Заметим, что 16 января погиб еще один старший солдат 72 бригады – Игорь Химичук. Инцидент произошел на Луганщине. Мужчине было 29 лет.
Какова сейчас ситуация на Донбассе? Тяжелые сутки на востоке: один погибший, много раненых
Выбор редакции
-
Голос страны 10 сезон 1 выпуск: какими сюрпризами отметилась премьера шоу19 января , 23:14
-
Правительство России возглавил миллионер: его жена имеет больше– о доходах премьера РФ Мишустина19 января , 22:39
-
"Ливерпуль" в напряженном матче победил "Манчестер Юнайтед" и приблизился к чемпионству – видео19 января , 21:18