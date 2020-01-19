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      Война на Донбассе в очередной раз унесла жизнь героя

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      18 января на Донбассе погиб 32-летний воин 72-й бригады Валерий Закусило / Фото из открытых источников

      Очередная потеря Украины на Донбассе. На этот раз от пули пророссийских боевиков погиб Валерий Закусило. Трагедия случилась 18 января.

      О смерти воина сообщила 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, где служил Валерий. Он был старшим солдатом.

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      У него остались две дочери – Анжелина и Адель, а также жена Надежда.

      На момент гибели Валерию было 32 года – он родился 27 октября 1987 года.

      Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев поблагодарили погибшего воина за службу и выразили соболезнования его родным и близким.

      "Покойся с миром! Вечная и светлая память Герою!"– добавили в бригаде.

      Заметим, что 16 января погиб еще один старший солдат 72 бригады – Игорь Химичук. Инцидент произошел на Луганщине. Мужчине было 29 лет.

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      19 января
      1697
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Жертвы Война на Донбассе
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