Война на Донбассе в очередной раз унесла жизнь героя

Очередная потеря Украины на Донбассе. На этот раз от пули пророссийских боевиков погиб Валерий Закусило. Трагедия случилась 18 января.

О смерти воина сообщила 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, где служил Валерий. Он был старшим солдатом.

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У него остались две дочери – Анжелина и Адель, а также жена Надежда.

На момент гибели Валерию было 32 года – он родился 27 октября 1987 года.

Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев поблагодарили погибшего воина за службу и выразили соболезнования его родным и близким.

"Покойся с миром! Вечная и светлая память Герою!"– добавили в бригаде.

Заметим, что 16 января погиб еще один старший солдат 72 бригады – Игорь Химичук. Инцидент произошел на Луганщине. Мужчине было 29 лет.

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