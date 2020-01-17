В офисе генпрокурора отчитались о потерях Украины на Донбассе в течение 2019-20 годов

В Офисе генпрокурора заявили, что они контролируют ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели украинских военных на Донбассе в результате атак боевиков.

В ведомстве сообщили, что всего в течение 2019 – 2020 годов из-за постоянных атак со стороны боевиков на территории

Донецкой области погиб 101 военнослужащий, а 519 получили тяжелые ранения,

Луганской области погиб 31 военнослужащий и 197 получили тяжелые ранения.

Обратите внимание! Сколько людей погибло на пунктах пропуска на Донбассе: цифры впечатляют

Что касается потерь в текущем году, то в офисе прокурора подтвердили смерти только двух воинов. По крайней мере в их отношении продолжаются расследования.

Так, при процессуальном руководстве Красноармейской местной прокуратуры следователи Нацполиции начали досудебное расследование уголовного производства по факту обстрела боевиками так называемой "ДНР" промышленной зоны в Авдеевке. Инцидент произошел 15 января 2020 года.

Еще одна гибель украинского военного произошла 16 января 2020 года в селе Новозванивка Попаснянского района на Луганщине. Здесь снайпер из направления оккупированного Калинового обстрелял украинские боевые позиции.

Что известно о потерях Украины на Донбассе в 2020 году

Известно, что в течение первых 17 дней 2020 года на Донбассе погибли по меньшей мере 10 военных. Две потери были небоевыми. Первую боевую потерю Украина понесла 5 января.

Имена погибших украинских военных:

Еще одна гибель военного! Возле украинских позиций на Донбассе взорвался вражеский беспилотник: что известно о потерях

Какова сейчас ситуация на Донбассе

В течение суток 16 января боевики 12 раз открывали огонь по украинским позициям. Били они традиционно из запрещенного "Минском" оружия. Также действовали снайперы. В результате по меньшей мере один украинский военный погиб. Пока его имя неизвестно.