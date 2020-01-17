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      В офисе генпрокурора отчитались о потерях Украины на Донбассе в течение 2019-20 годов

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      В 2019 – 20 годах на Донбассе погибли 142 украинских военных, – Офис генпрокурора / Opinion

      В Офисе генпрокурора заявили, что они контролируют ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели украинских военных на Донбассе в результате атак боевиков.

      В ведомстве сообщили, что всего в течение 2019 – 2020 годов из-за постоянных атак со стороны боевиков на территории

      • Донецкой области погиб 101 военнослужащий, а 519 получили тяжелые ранения,
      • Луганской области погиб 31 военнослужащий и 197 получили тяжелые ранения.

      Обратите внимание! Сколько людей погибло на пунктах пропуска на Донбассе: цифры впечатляют

      Что касается потерь в текущем году, то в офисе прокурора подтвердили смерти только двух воинов. По крайней мере в их отношении продолжаются расследования.

      Так, при процессуальном руководстве Красноармейской местной прокуратуры следователи Нацполиции начали досудебное расследование уголовного производства по факту обстрела боевиками так называемой "ДНР" промышленной зоны в Авдеевке. Инцидент произошел 15 января 2020 года.

      Еще одна гибель украинского военного произошла 16 января 2020 года в селе Новозванивка Попаснянского района на Луганщине. Здесь снайпер из направления оккупированного Калинового обстрелял украинские боевые позиции.

      Что известно о потерях Украины на Донбассе в 2020 году

      Известно, что в течение первых 17 дней 2020 года на Донбассе погибли по меньшей мере 10 военных. Две потери были небоевыми. Первую боевую потерю Украина понесла 5 января.

      Имена погибших украинских военных:

      Еще одна гибель военного! Возле украинских позиций на Донбассе взорвался вражеский беспилотник: что известно о потерях

      Какова сейчас ситуация на Донбассе

      В течение суток 16 января боевики 12 раз открывали огонь по украинским позициям. Били они традиционно из запрещенного "Минском" оружия. Также действовали снайперы. В результате по меньшей мере один украинский военный погиб. Пока его имя неизвестно.

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Офис генпрокурора Жертвы Операция Объединенных сил Потери Война на Донбассе
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