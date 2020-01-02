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      Украинский военный совершил самоубийство на Донбассе: фото бойца

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      Военный Юрий Сергеев совершил самоубийство на Донбассе / Коллаж 24 канала

      Доброволец ВСУ Юрий Сергеев с позывным Гудвин умер в районе Золотого на Донбассе в первый день Нового 2020 года. По предварительным данным, военный совершил самоубийство.

      О смерти защитника сообщила его жена Лилия Сергеева-Старостина в фейсбуке.

      Интересно: Сколько оккупантов уничтожили украинские военные в 2019 году: данные ООС

      Мой муж Юрий Сергеев сегодня, 1 января, умер в 14:00,
      – сообщила она.

      В то же время офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) уточнил, что потеря была небоевая. Юрий Сергеев покончил с собой. Самоубийство он совершил в районе Золотого в Луганской области.


      Комментарий Штирлица о самоубийстве бойца Сергеева


      Военный Юрий Сергеев совершил самоубийство на Донбассе

      Заметим, 1 января подконтрольные России боевики трижды обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов один военный получил ранения.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Вооруженные силы Украины Самоубийство
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