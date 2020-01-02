Український військовий скоїв самогубство на Донбасі: фото бійця

Доброволець ЗСУ Юрій Сергєєв з позивним Гудвін помер у районі Золотого на Донбасі в перший день Нового 2020 року. За попередніми даними, військовий скоїв самогубство.

Про смерть захисника повідомила його дружина Лілія Сергєєва-Старостіна у фейсбуці.

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Мій чоловік Юрій Сергєєв сьогодні, 1 січня, помер в 14:00,

– повідомила вона.

Водночас офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) уточнив, що втрата була небойовою. Юрій Сергєєв наклав на себе руки. Самогубство він скоїв у районі Золотого в Луганській області.



Коментар Штірліца про самогубство бійця Сергєєва

На сторінці самого військового у соцмережах вказано, що він служив у 72-гій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.



Військовий Юрій Сергєєв скоїв самогубство на Донбасі

Зауважимо, 1 січня підконтрольні Росії бойовики тричі обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів один військовий отримав поранення.