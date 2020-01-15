Украина понесла небоевую потерю на Донбассе: известны имя военного и причина гибели
На Донбассе погиб 26-летний украинский военный Виталий Караван. Причина – неосторожное обращение с боеприпасами. Инцидент произошел в ночь на 13 января.
Факт смерти воина подтвердили в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде, где он служил.
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Сейчас идет служебное расследование относительно инцидента.
Командование и военнослужащие бригады искренне сочувствуют невосполнимой потере родных и близких погибшего. Вечная память,
– добавили в бригаде.
Больше подробностей трагедии военные не сообщили.
"Сайт города Шепетовка" пишет, что тело Виталия нашли в блиндаже.
По данным издания "Depo.Донбас", Виталий Караван родился в 1993 году в селе Корчик Шепетовского района Хмельницкой области. На службу призывался с Изяславщины. До армии работал младшим инспектором отдела надзора и безопасности Шепетовской исправительной колонии № 98.
Виталий еще не успел создать собственную семью. У него остались мать и бабушка.
Погибший на Донбассе Виталий Караван
Заметим, что в течение суток 13 января боевики на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня. Обстреливали они украинских воинов из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. К счастью, потерь нет.