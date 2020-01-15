Украина понесла небоевую потерю на Донбассе: известны имя военного и причина гибели

На Донбассе погиб 26-летний украинский военный Виталий Караван. Причина – неосторожное обращение с боеприпасами. Инцидент произошел в ночь на 13 января.

Факт смерти воина подтвердили в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде, где он служил.

Важно! Возле украинских позиций на Донбассе взорвался вражеский беспилотник: что известно о потерях

Сейчас идет служебное расследование относительно инцидента.

Командование и военнослужащие бригады искренне сочувствуют невосполнимой потере родных и близких погибшего. Вечная память,

– добавили в бригаде.

Больше подробностей трагедии военные не сообщили.

"Сайт города Шепетовка" пишет, что тело Виталия нашли в блиндаже.

По данным издания "Depo.Донбас" , Виталий Караван родился в 1993 году в селе Корчик Шепетовского района Хмельницкой области. На службу призывался с Изяславщины. До армии работал младшим инспектором отдела надзора и безопасности Шепетовской исправительной колонии № 98.

Виталий еще не успел создать собственную семью. У него остались мать и бабушка.

Погибший на Донбассе Виталий Караван