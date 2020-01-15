Україна зазнала небойової втрати на Донбасі: відомі ім'я військового та причина загибелі
На Донбасі загинув 26-річний український військовий Віталій Караван. Причина – необережне поводження з боєприпасами. Інцидент трапився вночі проти 13 січня.
Факт смерті воїна підтвердили в 56-й окремі мотопіхотній Маріупольській бригаді, де той служив.
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Наразі триває службове розслідування щодо інциденту.
Командування та військовослужбовці бригади щиро співчувають непоправній втраті рідних і близьких загиблого. Вічна пам'ять,
– додали у бригаді.
Більше подробиць трагедії військові не оприлюднили.
"Сайт міста Шепетівка" пише, що тіло Віталія знайшли у бліндажі.
За даними видання "Depo.Донбас", Віталій Караван народився у 1993 році в селі Корчик Шепетівського району Хмельницької області. На службу призивався з Ізяславщини. До армії працював молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки Шепетівської виправної колонії № 98.
Віталій ще не встиг створити власної сім'ї. У нього залишилася мати та бабуся.
Загиблий на Донбасі Віталій Караван
Зауважимо, що упродовж доби 13 січня бойовики на Донбасі 6 разів порушували режим припинення вогню. Обстрілювали вони українських воїнів із заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. На щастя, втрат немає.