03:07
15 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Танець Путіна з Бушем. Невиліковна Поклонська
      Вєсті Кремля
      21:59, 14 січня
      Вєсті.UA: "Квартал 95" атакують російські хакери. ОПЗЖ лякає українців
      Вєсті.UA
      19:49, 14 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Україна зазнала небойової втрати на Донбасі: відомі ім'я військового та причина загибелі

      518 Читать новость на русском
      На Донбасі через необережне поводження з боєприпасами загинув 26-річний воїн Віталій Караван

      На Донбасі загинув 26-річний український військовий Віталій Караван. Причина – необережне поводження з боєприпасами. Інцидент трапився вночі проти 13 січня.

      Факт смерті воїна підтвердили в 56-й окремі мотопіхотній Маріупольській бригаді, де той служив.

      Важливо! Біля українських позицій на Донбасі вибухнув ворожий безпілотник: що відомо про втрати

      Наразі триває службове розслідування щодо інциденту.

      Командування та військовослужбовці бригади щиро співчувають непоправній втраті рідних і близьких загиблого. Вічна пам'ять,
      – додали у бригаді.

      Більше подробиць трагедії військові не оприлюднили.

      "Сайт міста Шепетівка" пише, що тіло Віталія знайшли у бліндажі.

      За даними видання "Depo.Донбас", Віталій Караван народився у 1993 році в селі Корчик Шепетівського району Хмельницької області. На служ­бу при­зи­вав­ся з Ізяс­лавщи­ни. До армії працював молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки Шепетівської виправної колонії № 98. 

      Віталій ще не встиг створити власної сім'ї. У нього залишилася мати та бабуся.

      Загиблий на Донбасі Віталій Караван 

      Зауважимо, що упродовж доби 13 січня бойовики на Донбасі 6 разів порушували режим припинення вогню. Обстрілювали вони українських воїнів із заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. На щастя, втрат немає.

      Футзалістки збірної України забили гол з неймовірної комбінації у матчі проти Фінляндії: відео
      14 січня
      3287
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Новини Маріуполя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      14 січня , 23:30 Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні
      Людмила Гаврилюк 13504
      14 січня , 22:22 Головні новини 14 січня: арешт підозрюваних у збитті літака МАУ, Венедіктова вже не депутатка
      Ірина Вихрущ 1714
      14 січня , 11:23 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      18462
      14 січня , 00:32 Алергія на домашніх тварин: що саме провокує алергічні реакції
      547
      14 січня , 22:00 Миллиарды на закупки: кто из госзаказчиков потратил больше всего бюджетных средств
      ProZorro 379
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук