Біля українських позицій на Донбасі вибухнув ворожий безпілотник: що відомо про втрати

Подія трапилась ще 9 січня, втім, у штабі ООС не володіли повною інформацією про неї. В результаті вибуху безпілотника загинув військовий та 4 українських оборонці отримали травми.

Раніше у звіті з фронту повідомлялося про 1 загиблого та 1 пораненого. Уточнену інформацію штаб ООС повідомив вдень 10 січня. Втрата: Вбила ворожа куля: відоме ім'я загиблого на Донбасі бійця – фото За уточненими даними, бойові втрати Об'єднаних сил за минулу добу, 9 січня, склали 5 військовослужбовців. Поранень та бойових травм зазнали четверо з них. Один воїн, на превеликий жаль, загинув,

– мовиться у звістці. Що відомо про травми військових: Один український захисник отримав множинні осколкові поранення;

Ще двоє зазнали акубаротравм;

Зараз поранені військові перебувають у військово-лікувальних закладах, де їм надають допомогу. Це цікаво: На Донбасі затримали "нового Цемаха": охороняв залишки збитого MH17