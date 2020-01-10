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      Біля українських позицій на Донбасі вибухнув ворожий безпілотник: що відомо про втрати

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      Війна на Донбасі / Ілюстративне фото/ 24 канал

      Подія трапилась ще 9 січня, втім, у штабі ООС не володіли повною інформацією про неї. В результаті вибуху безпілотника загинув військовий та 4 українських оборонці отримали травми.

      Раніше у звіті з фронту повідомлялося про 1 загиблого та 1 пораненого. Уточнену інформацію штаб ООС повідомив вдень 10 січня.

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      За уточненими даними, бойові втрати Об'єднаних сил за минулу добу, 9 січня, склали 5 військовослужбовців. Поранень та бойових травм зазнали четверо з них. Один воїн, на превеликий жаль, загинув,
      – мовиться у звістці.

      Що відомо про травми військових:

      • Один український захисник отримав множинні осколкові поранення;
      • Ще двоє зазнали акубаротравм;
      • Зараз поранені військові перебувають у військово-лікувальних закладах, де їм надають допомогу.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил
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