Біля українських позицій на Донбасі вибухнув ворожий безпілотник: що відомо про втрати
Подія трапилась ще 9 січня, втім, у штабі ООС не володіли повною інформацією про неї. В результаті вибуху безпілотника загинув військовий та 4 українських оборонці отримали травми.
Раніше у звіті з фронту повідомлялося про 1 загиблого та 1 пораненого. Уточнену інформацію штаб ООС повідомив вдень 10 січня.
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За уточненими даними, бойові втрати Об'єднаних сил за минулу добу, 9 січня, склали 5 військовослужбовців. Поранень та бойових травм зазнали четверо з них. Один воїн, на превеликий жаль, загинув,
– мовиться у звістці.
Що відомо про травми військових:
- Один український захисник отримав множинні осколкові поранення;
- Ще двоє зазнали акубаротравм;
- Зараз поранені військові перебувають у військово-лікувальних закладах, де їм надають допомогу.
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