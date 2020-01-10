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      На Донбасі затримали "нового Цемаха": охороняв залишки збитого MH17

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      Українські прикордонники затримали бойовика, що охороняв рештки MH17 / фото: ООС

      Прикордонники зі складу Об'єднаних сил затримали на Донбасі 25-річного українця, що воював у лавах бойовиків. Його, зокрема, підозрюють у тому, що він охороняв місце аварії та залишки збитого літака MH17.

      У другій половині 2014 року чоловік проходив службу у лавах проросійських бойовиків, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

      Цікаво: Справа Цемаха: у Росії пояснили відмову видати бойовика Нідерландам

      Завдання російських кураторів українець виконував на незаконних блокпостах у Шахтарському районі Донецької області, де неодноразово був свідком злочинів та знущань над цивільними громадянами.

      З кінця серпня 2019 року охороняв місце катастрофи, а потім і уламки збитого малайзійського літака MH17. Крім того, він за гроші збирав та віддавав бойовикам уламки літака і особисті речі загиблих.

      За цей час чоловік неодноразово став свідком присутності на місці трагедії військовослужбовців збройних сил Росії, які здійснювали загальний контроль та керівництво всіма діями бойовиків.

      Цікаво, що військовий злочинець видав себе сам – у соціальних мережах він постив фото, на яких зі зброєю красується на фоні збитого літака.

      Прикордонники вже передали працівникам поліції. Його підозрюють у створені або участі у незаконному збройному формуванню. За це колишньому бойовику світить до 8 років за ґратами.


      Бойовик, який охороняв рештки MH17, сам себе видав фото у соцмережах

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Окуповані території Війна на Донбасі MH17 Операція Об'єднаних сил Держприкордонслужба
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