Справа Цемаха: у Росії пояснили відмову видати бойовика Нідерландам

У МЗС Росії заявляють про відсутність "переконливої доказової бази" щодо катастрофи MH17. А вимоги Нідерландів про видачу Володимира Цемаха нібито не відповідають міжнародному законодавству.

Такі пояснення надала офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, пише ТАСС.

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З'ясувалося, що наказ про арешт віддавався в усній формі... Цемах не був оголошений прокуратурою Нідерландів в розшук, не був внесений до бази Інтерполу як особа, яка розшукується,

– зазначила Захарова.

Раніше нідерландські слідчі звинуватили Росію у тому, що вона не виконує міжнародних зобов'язань. Адже в Росії свідомо дозволили Володимиру Цемаху виїхати з країни, щоб не видавати його слідству. Ймовірно, він перебуває на окупованій території Донбасу. В Україні його оголосили в розшук.

Що відомо про Володимира Цемаха? Є головним свідком та підозрюваним у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного.

Втім він був включений Росією до списку на обмін полоненими, що відбувся на початку вересня 2019 року. Аби не зірвати обмін та повернути додому 35 українців, українська влада погодилася на видачу Цемаха.