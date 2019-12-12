Дело Цемаха: в России объяснили отказ выдать боевика Нидерландам

В МИД России заявляют об отсутствии "убедительной доказательной базы" по катастрофе MH17. А требования Нидерландов о выдаче Владимира Цемаха якобы не соответствуют международному законодательству.

Такие объяснения предоставила официальная представительница МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

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Выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме... Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск, не был внесен в базу Интерпола как лицо, которое разыскивается,

– отметила Захарова.

Ранее нидерландские следователи обвинили Россию в том, что она не выполняет международных обязательств. Ведь в России сознательно позволили Владимиру Цемаху выехать из страны, чтобы не выдавать его следствию. Вероятно, он находится на оккупированной территории Донбасса. В Украине его объявили в розыск.

Что известно о Владимире Цемахе?

Является главным свидетелем и подозреваемым по делу о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.



Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.