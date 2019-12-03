15:21
3 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 2 декабря
      Вєсті.UA
      19:29, 2 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ

      СБУ объявила Цемаха в розыск

      164 Читати новину українською
      Владимир Цемах / ATR

      Главного свидетеля в деле о сбитии малайзийского Боинга рейса MH17 Владимира Цемаха в Украине объявили в розыск. Его подозревают в участии в террористической группе и совершении теракта, приведшего к гибели людей.

      Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел. Так, фамилия Цемаха значится в списке разыскиваемых лиц ведомства.

      Читайте также: "Предлагали дом и гражданство": в Нидерландах отреагировали на громкие заявления Цемаха

      На сайте МВД отмечается, что в розыск Цемаха подала Служба безопасности Украины, а меру пресечения в отношении него украинская сторона не применяла.

      МВС розшук Цемах СБУ
      Информация на сайте МВД о розыске Цемаха/ скриншот

      Важно! На днях нидерландские следователи обвинили Россию в том, что она не выполняет международныхе обязательства. Там отмечают: Россия сознательно позволила Владимиру Цемаху выехать из страны, чтобы не выдавать его следствию. Сейчас, главный свидетель в деле MH17, вероятнее всего, находится на оккупированном Донбассе.

      Что известно о Владимире Цемаха?
      Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый в деле о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.

      Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.

      Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
      сегодня
      6393
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики MH17 Министерство внутренних дел СБУ Владимир Цемах
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Почему именно Лукашенко и Зеленский решают судьбу Путина
      Блог Медіа 1589
      сегодня , 14:03 Российское приложение FaceApp: существует ли опасность для украинцев
      4559
      сегодня , 12:06 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      77
      сегодня , 13:00 Что Андре Тан рекомендует надевать модницам: тренды и антитренды в зимней одежде
      Юлія Михайлова 2029
      сегодня , 13:00 Урсула фон дер Ляйен – первая женщина, ставшая президентом Еврокомиссии
      96
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук