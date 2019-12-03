СБУ объявила Цемаха в розыск

Главного свидетеля в деле о сбитии малайзийского Боинга рейса MH17 Владимира Цемаха в Украине объявили в розыск. Его подозревают в участии в террористической группе и совершении теракта, приведшего к гибели людей.

Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел. Так, фамилия Цемаха значится в списке разыскиваемых лиц ведомства.

Читайте также: "Предлагали дом и гражданство": в Нидерландах отреагировали на громкие заявления Цемаха

На сайте МВД отмечается, что в розыск Цемаха подала Служба безопасности Украины, а меру пресечения в отношении него украинская сторона не применяла.



Информация на сайте МВД о розыске Цемаха/ скриншот

Важно! На днях нидерландские следователи обвинили Россию в том, что она не выполняет международныхе обязательства. Там отмечают: Россия сознательно позволила Владимиру Цемаху выехать из страны, чтобы не выдавать его следствию. Сейчас, главный свидетель в деле MH17, вероятнее всего, находится на оккупированном Донбассе.

Что известно о Владимире Цемаха?

Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый в деле о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.



Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.