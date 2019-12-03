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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ

      СБУ оголосила Цемаха в розшук

      79 Читать новость на русском
      Володимир Цемах / ATR

      Головного свідка у справі про збиття малайзійського боїнга рейсу MH17 Володимира Цемаха в Україні оголосили у розшук. Його підозрюють в участі в терористичній групі і здійсненні теракту, що призвів до загибелі людей.

      Відповідна інформація розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ. Так, прізвище Цемаха значиться у списку розшукуваних осіб відомства.

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      На сайті МВС зазначається, що в розшук Цемаха подала Служба безпеки України, а запобіжний захід щодо нього українська сторона не застосовувала.

      Цемах розшук
      Інформація на сайті МВС про розшук Цемаха/ скріншот

      Важливо! Днями нідерландські слідчі звинуватили Росію у тому, що вона не виконує міжнародних зобов'язань. Там наголошують: у Росії свідомо дозволила Володимиру Цемаху виїхати з країни, щоб не видавати його слідству. Зараз, головний свідок у справі MH17, найімовірніше, перебуває на окупованому Донбасі.

      Що відомо про Володимира Цемаха?Він – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного.

      Втім він був включений Росією до списку на обмін полоненими, що відбувся на початку вересня 2019 року. Аби не зірвати обмін та повернути додому 35 українців, українська влада погодилася на видачу Цемаха.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Цемах СБУ Міністерство внутрішніх справ MH17
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