"Пропонували будинок і громадянство": у Нідерландах відреагували на гучні заяви Цемаха

Головний свідок та підозрюваний у справі MH17 Володимир Цемах нещодавно дав інтерв’ю українсько-російському пропагандисту Кирилу Вишинському. У ньому він зокрема розповів про допити з боку нідерландських слідчих та заявив: ті пропонували йому громадянство та проживання у Нідерландах.

У прокуратурі країни вже відреагували на скандальне інтерв’ю. Там підтвердили, що допитом Цемаха займалася Міжнародна спільна слідча група. Це розповіла прессекретарка прокуратури Брехт ван де Мосдейк у коментарі Укрінформу.

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Я дивилася інтерв'ю. Це правда, що Цемаха допитала Міжнародна спільна слідча група,

– заявила вона.

При цьому Мосдейк уточнила, що Цемах є людиною, яка "становить інтерес для Міжнародної спільної слідчої групи".

Вона додала, що розмови завжди є конфіденційними, тому не стала вдаватися до деталей допиту. Чи справді Цемаху пропонували будиночок у Нідерландах та громадянство – невідомо.

Також у прокуратурі Нідерландів нагадали, що надіслали запит на тимчасовий арешт Цемаха до компетентних російських органів 7 вересня з метою екстрадиції до Нідерландів.

Що відомо про Володимира Цемаха?Він – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного.



Втім він був включений Росією до списку на обмін полоненими, що відбувся на початку вересня 2019 року. Аби не зірвати обмін та повернути додому 35 українців, українська влада погодилася на видачу Цемаха.