"Предлагали дом и гражданство": в Нидерландах отреагировали на громкие заявления Цемаха

Главный свидетель и подозреваемый по делу MH17 Владимир Цемах недавно дал интервью украинско-российскому пропагандисту Кириллу Вышинскому. В нем он в частности рассказал о допросах со стороны нидерландских следователей и заявил: те предлагали ему гражданство и проживание в Нидерландах.

Там подтвердили, что допросом Цемаха занималась международная Совместная следственная группа. Это рассказала пресс-секретарь прокуратуры Брехт ван де Мосдейк в комментарии Укринформу.

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Я смотрела интервью. Это правда, что Цемаха допросила Международная совместная следственная группа,

– заявила она.

При этом Мосдейк уточнила, что Цемах является человеком, который "представляет интерес для Международной совместной следственной группы".

Она добавила, что разговоры всегда являются конфиденциальными, поэтому не стала вдаваться в детали допроса. Действительно ли Цемаху предлагали домик в Нидерландах и гражданство – неизвестно.

Также в прокуратуре Нидерландов напомнили, что направили запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября с целью экстрадиции в Нидерланды.

Что известно о Владимире Цемахе?Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый в деле о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.



Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.