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      "Предлагали дом и гражданство": в Нидерландах отреагировали на громкие заявления Цемаха

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      Владимир Цемах
      Владимир Цемах / НВ

      Главный свидетель и подозреваемый по делу MH17 Владимир Цемах недавно дал интервью украинско-российскому пропагандисту Кириллу Вышинскому. В нем он в частности рассказал о допросах со стороны нидерландских следователей и заявил: те предлагали ему гражданство и проживание в Нидерландах.

      Там подтвердили, что допросом Цемаха занималась международная Совместная следственная группа. Это рассказала пресс-секретарь прокуратуры Брехт ван де Мосдейк в комментарии Укринформу.

      Читайте также: Под транквилизаторами и с мешком на голове, – Цемах о том, как его задерживали в Снежном

      Я смотрела интервью. Это правда, что Цемаха допросила Международная совместная следственная группа,
      – заявила она.

      При этом Мосдейк уточнила, что Цемах является человеком, который "представляет интерес для Международной совместной следственной группы".

      Она добавила, что разговоры всегда являются конфиденциальными, поэтому не стала вдаваться в детали допроса. Действительно ли Цемаху предлагали домик в Нидерландах и гражданство – неизвестно.

      Также в прокуратуре Нидерландов напомнили, что направили запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября с целью экстрадиции в Нидерланды.

      Что известно о Владимире Цемахе?Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый в деле о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.

      Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Российская пропаганда Нидерланды MH17 Владимир Цемах Новости политики
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