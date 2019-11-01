18:40
1 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Россияне бомбят Воронеж. Медведев под прикрытием
      Вєсті Кремля
      21:48, 31 октября
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, 31 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Цемах о допросах по делу MH17: Мне предлагали домик в Нидерландах

      131 Читати новину українською
      Владимир Цемах
      Владимир Цемах / Радио Свобода

      Пророссийский боевик говорит, что его допрашивали и австралийские, и нидерландские следователи. Вывозили его на допросы в СБУ, впрочем "больше всего любили" его именно представители ГПУ.

      Они якобы угрожали ему пожизненным заключением. Об этом коллаборационист Владимир Цемах рассказал в интервью украинско-российскому пропагандисту Кириллу Вышинскому.

      Актуально: Под транквилизаторами и с мешком на голове, – Цемах о том, как его задерживали в Снежном

      Если приезжали австралийцы и голландцы (на допрос – 24 канал), то это проходило в помещениях СИЗО, а если проводили следователи СБУ, то везли к ним. Представитель Генпрокуратуры меня почему-то очень "любил" – постоянно пугал пожизненным заключением,
      – рассказал он.

      Цемах также уточнил, с кем из австралийской и голландской стороны общался.

      На втором допросе были представители австралийской и голландской стороны. Видно, что они воспитывались в наших, славянских семьях. Представитель Голландии Ара Хатарян – фамилию точно не помню, вроде армянин, но владеет русским прекрасно. Речь без акцента, прекрасно знает язык,
      – уточнил коллаборационист.

      Со стороны Австралии допрос, по словам Цемаха проводил некий Сергей, который тоже "отлично знал русский".

      На меня не давили, предлагали программу защиты свидетелей, гражданство, домик в Нидерландах почему-то. Почему не в Австралии, – меня это, конечно, удивило,
      – рассказал пророссийский боевик.

      В большом интервью Вышинского – лишь один неприметный вопрос о сбитом малазийском боинге. Звучит он так: "А что вы вообще знали тогда про сбитый боинг?"

      Что населению было известно, то и мне. Я узнал вечером или на следующий день утром, что произошло,
      – ответил главный свидетель и подозреваемый в трагедии на Донбассе.

      Хотя в интервью российским пропагандистам когда-то Цемах говорил совсем другое. Он рассказывал популярную на российских телеканалах версию о том, что боевики, якобы, целились по украинским самолетам. Один из них и сбил малайзийский MH17.

      Читайте также: Могли заставить думать на украинском, – Цемах о том, почему ушел воевать за боевиков

      Затем боевик рассказывал о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Что именно прятал Цемах, на видео "запикали". Однако журналисты, читая по губам, выразили уверенность, что тот говорил именно о ракетном комплексе "Бук".

      Я этого пацана вытаскивал, я этот "Бук" прятал. Я даже покажу, где он стартовал, и где я его забирал,
      – рассказывал боевик.

      Цемах дает интервью пропагандистам относительно сбитого боинга: видео

      Что известно о Владимире Цемахе?Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый в деле о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.

      Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.

      blog_ava
      В Кремле назвали условие выделения денег на восстановление Донбасса
      сегодня
      4260
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Владимир Цемах Российская пропаганда MH17 Пророссийские боевики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Секс-скандал в Раде: журналисты vs Яременко – что говорит закон?
      сегодня , 18:00 Секс-скандал в Раде: журналисты vs Яременко – что говорит закон?
      Богдан Мірошниченко 57
      "Беженская волна" в ЕС: куда и почему едут больше всего
      сегодня , 17:33 "Беженская волна" в ЕС: куда и почему едут больше всего
      Борис Немировський 127
      Камины, конвекторы и кондиционеры – как комфортно пережить холод, не пересушивая воздух
      сегодня , 16:40 Камины, конвекторы и кондиционеры – как комфортно пережить холод, не пересушивая воздух
      59
      Опросить ОРДЛО: стоит ли доверять "принудительной" социологии
      сегодня , 17:01 Опросить ОРДЛО: стоит ли доверять "принудительной" социологии
      Ірина Поліщук 205
      Что нардеп от "Слуги народа" наговорил в эфире российского канала
      сегодня , 16:30 Что нардеп от "Слуги народа" наговорил в эфире российского канала
      Павло Казарін 232
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук