Цемах о допросах по делу MH17: Мне предлагали домик в Нидерландах

Пророссийский боевик говорит, что его допрашивали и австралийские, и нидерландские следователи. Вывозили его на допросы в СБУ, впрочем "больше всего любили" его именно представители ГПУ.

Они якобы угрожали ему пожизненным заключением. Об этом коллаборационист Владимир Цемах рассказал в интервью украинско-российскому пропагандисту Кириллу Вышинскому.

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Если приезжали австралийцы и голландцы (на допрос – 24 канал), то это проходило в помещениях СИЗО, а если проводили следователи СБУ, то везли к ним. Представитель Генпрокуратуры меня почему-то очень "любил" – постоянно пугал пожизненным заключением,

– рассказал он.

Цемах также уточнил, с кем из австралийской и голландской стороны общался.

На втором допросе были представители австралийской и голландской стороны. Видно, что они воспитывались в наших, славянских семьях. Представитель Голландии Ара Хатарян – фамилию точно не помню, вроде армянин, но владеет русским прекрасно. Речь без акцента, прекрасно знает язык,

– уточнил коллаборационист.

Со стороны Австралии допрос, по словам Цемаха проводил некий Сергей, который тоже "отлично знал русский".

На меня не давили, предлагали программу защиты свидетелей, гражданство, домик в Нидерландах почему-то. Почему не в Австралии, – меня это, конечно, удивило,

– рассказал пророссийский боевик.

В большом интервью Вышинского – лишь один неприметный вопрос о сбитом малазийском боинге. Звучит он так: "А что вы вообще знали тогда про сбитый боинг?"

Что населению было известно, то и мне. Я узнал вечером или на следующий день утром, что произошло,

– ответил главный свидетель и подозреваемый в трагедии на Донбассе.

Хотя в интервью российским пропагандистам когда-то Цемах говорил совсем другое. Он рассказывал популярную на российских телеканалах версию о том, что боевики, якобы, целились по украинским самолетам. Один из них и сбил малайзийский MH17.

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Затем боевик рассказывал о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Что именно прятал Цемах, на видео "запикали". Однако журналисты, читая по губам, выразили уверенность, что тот говорил именно о ракетном комплексе "Бук".

Я этого пацана вытаскивал, я этот "Бук" прятал. Я даже покажу, где он стартовал, и где я его забирал,

– рассказывал боевик.

Цемах дает интервью пропагандистам относительно сбитого боинга: видео

Что известно о Владимире Цемахе?Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый в деле о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.



Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.