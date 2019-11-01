Цемах про допити у справі MH17: Мені пропонували будиночок в Нідерландах

Проросійський бойовик каже, що його допитували і австралійські, і нідерландські слідчі. Вивозили його й на допити у СБУ, втім "найбільше любили" його саме представники ГПУ.

Вони начебто погрожували йому довічним ув’язненням. Про це колаборант Володимир Цемах розповів в інтерв’ю українсько-російському пропагандисту Кирилу Вишинському.

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Якщо приїжджали австралійці і голландці (на допит – 24 канал), то це проходило в приміщеннях СІЗО, а якщо проводили слідчі СБУ, то везли до них. Представник Генпрокуратури мене чомусь дуже "любив" – постійно лякав довічним ув'язненням,

– розповів він.

Цемах також уточнив, з ким із австралійської і голландської сторони спілкувався.

На другому допиті були представники австралійської та голландської сторони. Видно, що вони виховувалися в наших, слов'янських сім'ях. Представник Голландії Ара Хатарян – прізвище точно не пам'ятаю, начебто вірменин, але володіє російською чудово. Мова без акценту, чудово знає мову,

– уточнив колаборант.

З боку Австралії допит, за словами Цемаха проводив якийсь Сергій, якеий теж "відмінно знав російську".

На мене не тиснули, а пропонували програму захисту свідків, громадянство, будиночок в Нідерландах чомусь. Чому не в Австралії, – мене це, звісно, здивувало,

– розповів проросійський бойовик.

У великому інтерв’ю Вишинського – лише одне непримітне запитання про збитий малайзійський боїнг. Звучить воно так: "А що ви взагалі знали тоді про збитий боїнг?"

Що населенню було відомо, те й мені. Я дізнався ввечері чи наступного дня вранці, що сталося,

– відповів головний свідок та підозрюваний у трагедії на Донбасі.

Хоча в інтерв’ю російським пропагандистам колись Цемах говорив зовсім інше. Він розповідав популярну на російських телеканалах версію про те, що бойовики, буцімто, цілились по українських літаках. Один з них і збив малайзійський MH17.

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Потім бойовик розповідав про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Що саме ховав Цемах, на відео "запікали". Однак журналісти, читаючи по губах, висловили впевненість, що той говорив саме про ракетний комплекс "Бук".

Я цього пацана витягував, я цей "Бук" ховав. Я навіть покажу, де він стартував, і де я його забирав,

– розповідав бойовик.

Цемах дає інтерв’ю пропагандистам щодо збитого боїнга: відео

Що відомо про Володимира Цемаха? Він – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного.



Втім він був включений Росією до списку на обмін полоненими, що відбувся на початку вересня 2019 року. Аби не зірвати обмін та повернути додому 35 українців, українська влада погодилася на видачу Цемаха.