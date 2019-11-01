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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Могли змусити думати українською, – Цемах про те, чому пішов воювати за бойовиків

      220 Читать новость на русском
      Володимир Цемах
      Володимир Цемах / ІноЗМІ

      Ключовий свідок збиття малайзійського боїнга на Донбасі Володимир Цемах в Росії вже роздає інтерв’ю. Про те, чому пішов воювати у збройні формування окупантів на Донбасі розповідає у кращих традиціях російської пропаганди.

      Так, інтерв’ю в нього взяв пропагандист та підозрюваний у державній зраді в Україні журналіст Кирило Вишинський. Обох – і Цемаха, і Вишинського, і ще 33 засуджених в’язнів Київ передав Москві в обмін на політичних в’язнів Кремля. Саме Цемах був центральною фігурою цього обміну. Його начебто дуже хотів "визволити" сам Путін і навіть погодився віддати на заміну ключових Сенцова, Балуха, Кольченка. Інтерв’ю, яке Володимир Цемах дав Кирилу Вишинському з’явилось на російському пропагандистському сайті "Риа-Новости".

      Читайте також: MH17: як видача Цемаха і нове розслідування вплинули на українсько-нідерландські відносини

      У 2014-му українська влада не захотіли розмовляти з народом, вирішили поговорити з позиції сили. Якщо так подумати, що внуки мої будуть думати не моєю мовою... Українською думати могли змусити. Це не правильно,
      – висловився Цемах про те, чому пішов воювати за так звану "ДНР".

      Цемаха поставили главою протиповітряної оборони Сніжного. Він розповідає, що підійшов до "коменданта" міста і запитав, чи потрібна допомога. Йому ствердно відповіли та дали дві "зеушки" і два переносних зенітно-ракетних комплекси.

      Готувати особовий склад, за великим рахунком, часу не було. Людей навчив буквально за три – чотири дні,
      – розповів Цемах про те, як вчив колаборантів стріляти з "зеніток".

      Цемах вважає, що в Україні його "нічого доброго не чекає". Він вважає себе жертвою "українського тероризму" та каже: йому гірко дивитись на те, що "коїться в Україні".

      Що відомо про Володимира Цемаха? Він – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного.

      Втім він був включений Росією до списку на обмін полоненими, що відбувся на початку вересня 2019 року. Аби не зірвати обмін та повернути додому 35 українців, українська влада погодилася на видачу Цемаха.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Цемах Проросійські бойовики MH17 Війна на Донбасі Російська пропаганда
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