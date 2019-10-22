MH17: як видача Цемаха і нове розслідування вплинули на українсько-нідерландські відносини

Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов підкреслив, що тема збиття Boeing MH17 у 2014 році над Донбасом зараз є доволі гучною в обох країнах, втім не варто це розцінювати у категорії, хто і на кого більше ображений. Мовляв, між Україною та Нідерландами залишаються стабільні і зрілі відносини.

Про те, як на українсько-нідерландські відносини вплинула видача Володимира Цемаха Росії та нове розслідування "ролі України" у збитті літака, а також судовий процес у ньому, Всеволод Ченцов розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

Що змінилося після початку нового розслідування у Нідерландах?

Варто знати: Як Нідерланди розслідуватимуть роль України у збитті MH17: пояснення уряду

Український посол підкреслив, що Україна та Нідерланди активно співпрацюють у питанні нового розслідування про можливу "роль України" у збитті "боїнга". У межах цієї взаємодії є багато спільних викликів, які доводиться долати сторонам.

Втім коли партнери спільно налаштовані, коли у них протягом багатьох років налагоджена взаємодія, то будь-яку ситуацію можна вирішити, обговорити і знайти правильне рішення. Саме у такому ключі ми і співпрацюємо з Нідерландами,

– підкреслив Ченцов.

Він також зазначив, що Україна та Нідерланди вже детально обговорили усі питанні, пов'язані з підготовкою до судового процесу, взаємодією держав на політичному рівні.

"У питанні співпраці правоохоронних органів – це окреме питання, яке також відпрацьовується. Сторонами підтверджено готовність до співпраці з усіх питань, що стосуються МН17. Крім того, це була гарна нагода обговорити безпекову ситуацію в Україні, нашу співпрацю у протидії російської агресії, дезінформації", – запевнив дипломат.

Чому Нідерланди розпочали розслідування "ролі України"?Нідерланди розпочали розслідування імовірної ролі України у катастрофі MH17, мотивуючи це тим, що однією з передумов трагедії стало те, що Україна не закрила повітряний простір над Донбасом після початку там бойових дій.



У бажанні розслідувати можливу роль України нідерландські парламент та уряд поділилися на два табори. Коли перші були за таку ініціативу, то останні стверджували: для цього немає жодних законних підстав.

Чи образились Нідерланди на Україну через видачу Цемаха?

Всеволод Ченцов підкреслив, що до видачі Володимира Цемаха Росії Україна та Нідерланди активно співпрацювали у цьому питанні на всіх рівнях. Ба більше, стверджує він, нині дискусія на цю тему між двома державами вже вичерпана.

До слова: Ми засмучені, але розуміємо, – глава МЗС Нідерландів про Цемаха

Нідерланди спрямували запит про арешт Цемаха до Росії, і, оскільки він є громадянином України, у росіян немає жодних обмежень на його видачу. Наскільки мені відомо, реакції Росії на цей запит досі не було,

– пояснив посол.

Чому Україна видала Цемаха Росії?Цемах – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного.



Втім він був включений Росією до списку на обмін полоненими, що відбувся на початку вересня 2019 року. Аби не зірвати обмін та повернути додому 35 українців, українська влада погодилася на видачу Цемаха.

У суді щодо катастрофи MH17 можуть з'явитися нові підозрювані

Дипломат переконаний, що у додатковому розслідування катастрофи у Нідерландах можуть з'явитися нові підозрювані. Втім наголошує: до ухвалення судом остаточного рішення ніхто не може бути визнаний винним.

"Звісно, вже оголошено кілька осіб, щодо яких пред’явлені обвинувачення, можливо ще будуть додаткові особи, але я б набрався терпіння і дочекався результатів судових слухань", – пояснив Ченцов.

Цікаво: Нідерланди розслідують роль України у збитті MH17: Зеленський зустрівся з главою МЗС країни

Водночас він зазначив, що згідно з Конституцією України, громадяни нашої держави не можуть бути видані Нідерландам чи будь-якій іншій державі.

Натомість у тому випадку, якщо є необхідність допиту такої особи, в тому числі в рамках судового процесу, то така можливість буде забезпечена,

– резюмував посол України в Нідерландах.



Катастрофа MH17, головні цифри / інфографіка 24 каналу