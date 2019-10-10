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      Як Нідерланди розслідуватимуть роль України у збитті MH17: пояснення уряду

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      Як Нідерланди розслідуватимуть "роль України" у збитті MH17
      Як Нідерланди розслідуватимуть "роль України" у збитті MH17 / independent.co.uk

      Парламент Нідерландів підтримав ініціативу про додаткове розслідування можливої участі України у збитті літака Boeing рейсу MH17. Однак це не має нічого спільного із судовими процедурами щодо покарання винних у цій катастрофі.

      Міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок сказав, що парламент Нідерландів попросив уряд отримати більше інформації про закриття повітряного простору над Україну на час авіакатастрофи, пише "Європейська правда".

      До теми: Збиття Boeing МН17: чому Нідерланди вирішили розглянути роль України?

      Це просто прохання провести дослідження, це не офіційне слідство,
      – наголосив Блок.

      Уряд Нідерландів також окремо вивчатиме аналогічні рішення авіаційної влади Росії щодо доступу цивільних авіалайнерів до її повітряного простору.

      Міністр сказав, що від початку розслідування трагедії члени родин загиблих ставили питання, чому повітряний простір вище 10 кілометрів не був закритий.

      Тому це розслідування покликане дослідити закриття повітряного простору на територіях навколо зони конфлікту, включно з простором Російської Федерації,
      – додав він.

      Глава МЗС кілька разів наголосив, що ця робота не має зв’язку із судовими процедурами щодо пошуку винних у катастрофі. "Ми проситимемо відповідні органи провести таке дослідження, але воно жодним чином не пов’язане з юридичними (судовими – ред. 24 канал) процедурами, які наразі тривають", – запевнив Блок.

      Зверніть увагу: Нідерланди розслідують роль України у збитті MH17: Зеленський зустрівся з главою МЗС країни

      Що відомо про ідею Нідерландів розслідувати "роль України"?У бажанні розслідувати можливу роль України у катастрофі нідерландські парламент та уряд поділилися на два табори. Коли перші були за таку ініціативу, то останні стверджували: для цього немає жодних законних підстав.

      Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок також зазначив, що це буде не легким завданням, адже потребує співпраці Росії. Мовляв, йдеться також і про російський повітряний простір.

      Водночас депутат Кріс ван Дам зазначав, що додаткове розслідування також буде важливим для родичів жертв трагедії МН17. Він наголосив на важливості повноцінного дослідження щодо встановлення фактів про закриття повітряного простору над східною Україною.

      катастрофа
      Катастрофа "боїнга" MH17 у цифрах / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Жертви Україна – Росія MH17 Розслідування Нідерланди
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