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      Збиття Boeing МН17: чому Нідерланди вирішили розглянути роль України?

      2020 Читать новость на русском
      У Нідерландах вирішили дослідити роль України
      У Нідерландах вирішили дослідити роль України / gettyimages.com

      Намір Нідерландів розслідувати можливу роль України в справі про збиття Boeing рейсу МН17 пов’язаний з двома факторами.

      Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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      Намір Нідерландів розслідувати роль України в справі збиття Boeing рейсу МН17 викликаний внутрішньополітичними питаннями в Нідерландах і видачею Росії бойовика Цемаха – свідка у цій справі,
      – зазначає Хара.

      Експерт зауважує, сумнівно, що спільна Міжнародна слідча група з розслідування або прокуратура Нідерландів настільки не кваліфіковані, що з самого початку не задавалася таким питанням. Олександр Хара додає: до того не було випадків, коли держава з ракетними технологіями нападала на іншу і робила при цьому вигляд, що її "там немає". Тому на висотах – 10 тисяч метрів і вище, говорить дипломат, не було загроз. До того ж, щоб збити літак на такій висоті, має бути свідомий вибір цілі.

      З огляду розвитку конфлікту з Росією не було підстав для української влади закривати небо над Донбасом. Можливо, Україна і зробила якусь помилку. Але вона нікчемна з точки зору навмисного вбивства росіянами пасажирів Boeing. Треба висувати звинувачення проти російських військових, які віддавали наказ про збиття літака,
      – наголошує Хара.

      За його словами, Україна правильно заявила, що ми готові співпрацювати з Нідерландами. Важливо, підкреслює Олександр Хара, щоб влада Україна зараз говорила одним голосом і повідомила світу про те, що саме відбувалося в 2014 році, як Росія напала на нас. Треба акцентувати увагу на тому, що збиття Boeing відбулося виключно через агресію Росії проти України.

      Що відомо про розслідування справи про збиття Boeing рейсу МН17? У 2014 році було створено Міжнародну слідчу групу (JIT). Росія в липні 2015 році заблокувала в Раді Безпеки ООН пропозицію створити міжнародний трибунал з розслідування аварії MH17. Міжнародна слідча група назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. 7 вересня відбувся обмін полоненими між Росією і Україною, в рамках якого Київ видав Володимира Цемаха – головного свідка і підозрюваного у справі про збиття малайзійського рейсу. Влада Нідерландів звернулася до російської прокуратури з проханням посприяти у пошуку звільненого Україною Цемаха.
      Парламент Нідерландів підтримав пропозицію про додаткове розслідування можливої ролі України у збитті літака Boeing рейсу MH17. Водночас міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок під час дебатів у нижній палаті заявив, що не бачить для цього юридичних причин.

      збиття боїнгу
      Катастрофа MH17 у цифрах / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі MH17 Нідерланди Володимир Цемах
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