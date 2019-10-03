Путін має відповісти перед судом в Гаазі, – Сенцов

Звільнений з російського полону Олег Сенцов розповів, що хоче побачити Володимира Путіна на лаві підсудних в Гаазі.

Про це він сказав в інтерв'ю DW. Та пояснив: "Я ніколи не піддаюся емоціям, тим паче, коли виступаю публічно. Це моя маленька мрія".

До слова: Нідерланди хочуть розслідувати роль України у катастрофі MH17

За його словами, це було б справедливо покарати Путіна за злочини проти України, Росії, Молдови, Грузії та громадян Європи.

За збитий Boeing потрібно відповісти, це однозначно. Путін не давав прямий наказ, але це наслідок його дій, його системи, що був збитий пасажирський літак, і у війні на Донбасі загинули 13 тисяч людей. Я б хотів, щоб він відповів у суді в Гаазі,

– наголосив Сенцов.

Що відомо про збитий Boeing у 2014 році?Літак Boeing-777 рейсу MH17 збили проросійські бойовики 17 липня 2014 року у небі поблизу Тореза за допомогою комплексу "Бук". Літак належав авіакомпанії Malaysia Airlines і виконував рейс з Амстердама до малайзійського Куала-Лумпура. У катастрофі загинули усі пасажири та члени екіпажу літака – 298 людей.



Відповідальною за трагедію вважають Росію. Такої думки офіційно дотримуються Україна, Австралія, Нідерланди та США. Росія ж традиційно відкидає усі звинувачення і навіть докази на свою адресу.



Катастрофа МН17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу