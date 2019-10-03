Путин должен ответить перед судом в Гааге, – Сенцов

Освобожденный из российского плена Олег Сенцов рассказал, что хочет увидеть Владимира Путина на скамье подсудимых в Гааге.

Об этом он сказал в интервью DW. И пояснил: "Я никогда не поддаюсь эмоциям, тем более, когда выступаю публично. Это моя маленькая мечта".

К слову: Нидерланды хотят расследовать роль Украины в катастрофе MH17

По его словам, это было бы справедливо наказать Путина за преступления против Украины, России, Молдовы, Грузии и граждан Европы.

За сбитый Boeing нужно ответить, это однозначно. Путин не давал прямой приказ, но это следствие его действий, его системы, что был сбит пассажирский самолет, и в войне на Донбассе погибли 13 тысяч человек. Я бы хотел, чтобы он ответил в суде в Гааге,

– подчеркнул Сенцов.

Что известно о сбитом Boeing в 2014 году? Самолет Boeing-777 рейса MH17 сбили пророссийские боевики 17 июля 2014 года в небе вблизи Тореза при помощи комплекса "Бук". Самолет принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа самолета – 298 человек.



Ответственной за трагедию считают Россию. Такого мнения официально придерживаются Украина, Австралия, Нидерланды и США. Россия же традиционно отвергает все обвинения и даже доказательства в свой адрес.



Катастрофа МН17 в цифрах / Инфографика 24 канала