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      Путин должен ответить перед судом в Гааге, – Сенцов

      62 Читати новину українською
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / 24 канал

      Освобожденный из российского плена Олег Сенцов рассказал, что хочет увидеть Владимира Путина на скамье подсудимых в Гааге.

      Об этом он сказал в интервью DW. И пояснил: "Я никогда не поддаюсь эмоциям, тем более, когда выступаю публично. Это моя маленькая мечта".

      К слову: Нидерланды хотят расследовать роль Украины в катастрофе MH17

      По его словам, это было бы справедливо наказать Путина за преступления против Украины, России, Молдовы, Грузии и граждан Европы.

      За сбитый Boeing нужно ответить, это однозначно. Путин не давал прямой приказ, но это следствие его действий, его системы, что был сбит пассажирский самолет, и в войне на Донбассе погибли 13 тысяч человек. Я бы хотел, чтобы он ответил в суде в Гааге,
      – подчеркнул Сенцов.

      Что известно о сбитом Boeing в 2014 году? Самолет Boeing-777 рейса MH17 сбили пророссийские боевики 17 июля 2014 года в небе вблизи Тореза при помощи комплекса "Бук". Самолет принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа самолета – 298 человек.

      Ответственной за трагедию считают Россию. Такого мнения официально придерживаются Украина, Австралия, Нидерланды и США. Россия же традиционно отвергает все обвинения и даже доказательства в свой адрес.

      катастрофі MH17
      Катастрофа МН17 в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Владимир Путин Украинцы в плену РФ СІЗО Заложники Обмен пленными Олег Сенцов MH17 Аннексия Крыма
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