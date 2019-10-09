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      Сбитие Boeing МН17: почему Нидерланды решили рассмотреть роль Украины?

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      В Нидерландах решили исследовать роль Украины
      В Нидерландах решили исследовать роль Украины / gettyimages.com

      Намерение Нидерландов расследовать возможную роль Украины в деле о сбитии Boeing рейса МН17 связано с двумя факторами.

      Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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      Намерение Нидерландов расследовать роль Украины в деле сбития Boeing рейса МН17 вызвано внутриполитическими вопросами в Нидерландах и выдачей России боевика Цемаха – свидетеля по этому делу,
      – отмечает Хара.

      Эксперт замечает, сомнительно, что совместная Международная следственная группа по расследованию или прокуратура Нидерландов настолько не квалифицированы, что с самого начала не задавались таким вопросом. Александр Хара добавляет: до этого не было случаев, когда государство с ракетными технологиями нападало на другое и делало при этом вид, что ее "там нет". Поэтому на высотах – 10 тысяч метров и выше, говорит дипломат, не было угроз. К тому же, чтобы сбить самолет на такой высоте, должен быть сознательный выбор цели.

      С учетом развития конфликта с Россией не было оснований для украинской власти закрывать небо над Донбассом. Возможно, Украина и сделала какую-то ошибку. Но она ничтожна с точки зрения преднамеренного убийства россиянами пассажиров Boeing. Надо выдвигать обвинения против российских военных, которые отдавали приказ о сбитии самолета,
      – отмечает Хара.

      По его словам, Украина правильно заявила, что мы готовы сотрудничать с Нидерландами. Важно, подчеркивает Александр Хара, чтобы власть Украины сейчас говорила одним голосом и сообщила миру о том, что именно происходило в 2014 году, как Россия напала на нас. Надо акцентировать внимание на том, что сбитие Boeing произошло исключительно из-за агрессии России против Украины.

      Что известно о расследовании дела о сбитии Boeing рейса МН17?В 2014 году была создана Международная следственная группа (JIT). Россия в июле 2015 году заблокировала в Совете Безопасности ООН предложение создать международный трибунал по расследованию крушения MH17. Международная следственная группа назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбитию самолета. 7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной, в рамках которого Киев выдал Владимира Цемаха – главного свидетеля и подозреваемого по делу о сбитии малазийского рейса. Власти Нидерландов обратилась в российскую прокуратуру с просьбой посодействовать в поиске освобожденного Украиной Цемаха.
      Парламент Нидерландов поддержал предложение о дополнительном расследовании возможной роли Украины в сбитии самолета Boeing рейса MH17. Вместе с тем министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок во время дебатов в нижней палате заявил, что не видит для этого юридических причин.

      збиття боїнгу
      Катастрофа MH17 в цифрах / инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Нидерланды MH17 Владимир Цемах
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