Как Нидерланды будут расследовать роль Украины в сбитии MH17: объяснение правительства

Парламент Нидерландов поддержал инициативу о дополнительном расследовании возможного участия Украины в сбивании самолета Boeing рейса MH17. Однако это не имеет ничего общего с судебными процедурами по наказанию виновных в этой катастрофе.

Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок сказал, что парламент Нидерландов попросил правительство получить больше информации о закрытии воздушного пространства над Украиной на время авиакатастрофы, пишет "Европейская правда".

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Это просто просьба провести исследования, это не официальное следствие,

– подчеркнул Блок.

Правительство Нидерландов также отдельно будет изучать аналогичные решения авиационных властей России в отношении доступа гражданских авиалайнеров к ее воздушному пространству.

Министр сказал, что с начала расследования трагедии члены семей погибших задавали вопросы, почему воздушное пространство выше 10 километров не было закрыто.

Поэтому это расследование призвано исследовать закрытие воздушного пространства на территориях вокруг зоны конфликта, включая пространство Российской Федерации,

– добавил он.

Глава МИД несколько раз подчеркнул, что эта работа не имеет связи с судебными процедурами по поиску виновных в катастрофе. "Мы будем просить соответствующие органы провести такое исследование, но оно никак не связано с юридическими (судебными – ред. 24 канал) процедурами, которые сейчас продолжаются", – заверил Блок.

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Что известно об идее Нидерландов расследовать "роль Украины"?

В желании расследовать возможную роль Украины в катастрофе нидерландские парламент и правительство разделились на два лагеря. Когда первые были за такую ​​инициативу, то последние утверждали: для этого нет никаких законных оснований.



Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок также отметил, что это будет не легкой задачей, поскольку требует сотрудничества России. Мол, речь идет также и о российском воздушном пространстве.



В то же время депутат Крис ван Дам отмечал, что дополнительное расследование также будет важным для родственников жертв трагедии МН17. Он отметил важность полноценного исследования по установлению фактов о закрытии воздушного пространства над восточной Украиной.



Катастрофа "боинга" MH17 в цифрах / инфографика 24 канала