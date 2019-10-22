MH17: как выдача Цемаха и новое расследование повлияли на украинско-нидерландские отношения

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов подчеркнул, что тема сбития Boeing MH17 в 2014 году над Донбассом сейчас является довольно громкой в обеих странах, впрочем не стоит это расценивать в категории, кто и на кого больше обижен. Мол, между Украиной и Нидерландами остаются стабильные и зрелые отношения.

О том, как на украинско-нидерландские отношения повлияла выдача Владимира Цемаха России и новое расследование "роли Украины" в сбитии самолета, а также судебный процесс в нем, Всеволод Ченцов рассказал в интервью "Укринформу".

Что изменилось после начала нового расследования в Нидерландах?

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Украинский посол подчеркнул, что Украина и Нидерланды активно сотрудничают в вопросе нового расследования о возможной "роль Украины" в сбитии "боинга". В рамках этого взаимодействия есть много общих вызовов, которые приходится преодолевать сторонам.

Впрочем когда партнеры совместно настроены, когда у них в течение многих лет налажено взаимодействие, то любую ситуацию можно решить, обсудить и найти правильное решение. Именно в таком ключе мы и сотрудничаем с Нидерландами,

– подчеркнул Ченцов.

Он также отметил, что Украина и Нидерланды уже детально обсудили все вопросы, связанные с подготовкой к судебному процессу, взаимодействием государств на политическом уровне.

"В вопросе сотрудничества правоохранительных органов – это отдельный вопрос, который также отрабатывается. Сторонами подтверждена готовность к сотрудничеству по всем вопросам, касающимся МН17. Кроме того, это была хорошая возможность обсудить безопасностную ситуации в Украине, наше сотрудничество в противодействии российской агрессии, дезинформации", – заверил дипломат.

Почему Нидерланды начали расследование "роли Украины"?

Нидерланды начали расследование возможной роли Украины в катастрофе MH17, мотивируя это тем, что одной из предпосылок трагедии стало то, что Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом после начала там боевых действий.



В желании расследовать возможную роль Украины нидерландский парламент и правительство поделились на два лагеря. Когда первые были за такую инициативу, то последние утверждали: для этого нет никаких законных оснований.

Обиделись ли Нидерланды на Украину из-за выдачи Цемаха?

Всеволод Ченцов подчеркнул, что до выдачи Владимира Цемаха России Украина и Нидерланды активно сотрудничали в этом вопросе на всех уровнях. Более того, утверждает он, сейчас дискуссия на эту тему между двумя государствами уже исчерпана.

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Нидерланды направили запрос об аресте Цемаха к России, и, поскольку он является гражданином Украины, у россиян нет никаких ограничений на его выдачу. Насколько мне известно, реакции России на этот запрос до сих пор не было,

– пояснил посол.

Почему Украина выдала Цемаха России?

Цемах – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый в деле о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.



Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.

В суде по катастрофе MH17 могут появиться новые подозреваемые

Дипломат убежден, что в дополнительном расследовании катастрофы в Нидерландах могут появиться новые подозреваемые. Впрочем подчеркивает: до принятия судом окончательного решения никто не может быть признан виновным.

"Конечно, уже объявлено несколько лиц, в отношении которых предъявлены обвинения, возможно еще будут дополнительные лица, но я бы набрался терпения и дождался результатов судебных слушаний", – пояснил Ченцов.

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В то же время он отметил, что согласно Конституции Украины, граждане нашего государства не могут быть выданы Нидерландам или любому другому государству.

Зато в том случае, если есть необходимость допроса такого лица, в том числе в рамках судебного процесса, то такая возможность будет обеспечена,

– резюмировал посол Украины в Нидерландах.



Катастрофа MH17, главные цифры / инфографика 24 канала