Могли заставить думать по-украински, – Цемах о том, почему ушел воевать за боевиков

Ключевой свидетель сбивания малайзийского боинга на Донбассе Владимир Цемах в России уже раздает интервью. О том, почему ушел воевать в вооруженные формирования оккупантов на Донбассе рассказывает в лучших традициях российской пропаганды.

Так, интервью у него взял пропагандист и подозреваемый в государственной измене в Украине журналист Кирилл Вышинский. Оба – и Цемаха, и Вышинского, и еще 33 осужденных заключенных Киев передал Москве в обмен на политзаключенных Кремля. Именно Цемах был центральной фигурой этого обмена. Его вроде бы очень хотел "освободить" сам Путин и даже согласился отдать на замену ключевых Сенцова, Балуха, Кольченко. Интервью, которое Владимир Цемах дал Кириллу Вышинскому появилось на российском пропагандистском сайте "РИА-Новости".

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В 2014-м украинская власть не захотела разговаривать с народом, решили поговорить с позиции силы. Если так подумать, что внуки мои будут думать не на моем языке... По-украински думать могли заставить. Это не правильно,

– высказался Цемах о том, почему ушел воевать за так называемую "ДНР".

Цемаха поставили главой противовоздушной обороны Снежного. Он рассказывает, что подошел к "коменданту" города и спросил, нужна ли помощь. Ему утвердительно ответили и дали две "зеушкы" и два переносных зенитно-ракетных комплекса.

Готовить личный состав, по большому счету, времени не было. Людей научил буквально за три – четыре дня,

– рассказал Цемах о том, как учил коллаборационистов стрелять из "зениток".

Цемах считает, что в Украине его "ничего хорошего не ждет". Он считает себя жертвой "украинского терроризма" и говорит: ему горько смотреть на то, что "происходит в Украине".

Что известно о Владимире Цемахе?

Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый по делу о сбивании в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.



Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.