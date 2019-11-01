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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Під транквілізаторами і з мішком на голові, – Цемах про те, як його затримували в Сніжному

      366 Читать новость на русском
      Володимир Цемах
      Володимир Цемах / НВ

      Цемах підтвердив, що його затримали 27 червня під час спецоперації в окупованому Сніжному. У його "викраденні" брали участь двоє людей. Під час спецоперації був мінометний обстріл. Цемах розповідає, що його начебто спеціально влаштувала українська сторона, а "бойовики" вже були змушені на вогонь відповісти.

      Під час цього обстрілу, за словами Цемаха, загинули двоє українців, які брали участь у спецоперації. Про це колаборант розповів в інтерв’ю українсько-російському пропагандисту Кирилу Вишинському.

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      Мене буквально відразу (після затримання у Сніжному – 24 канал) на лінію розмежування повезли. Там водій постійно зв’язок тримав з тією стороною (українською – 24 канал). Брали участь у викраденні двоє людей. З того боку відкрили мінометний обстріл. Сказали, будуть кидати п'ять мін. Мене почали везти в колясці, але вони чомусь кинули шосту (міну – 24 канал). Я кажу, напевно, відразу прикопайте. Що знущатися далі?
      – розповів про хід спецоперації Цемах.

      Він каже, що його ще у Донецьку обкололи транквілізаторами, тому йому складно було рухатися і думати.

      "Буквально через струмок, метрів 20, – їхня позиція. Недалеко виходить. З мішком на голові пробігли з пів кілометра до мікроавтобуса. Тиск поміряли – 190 на 110. Сказали: бугай здоровий, нормально. Голову перебинтували і відправили на мікроавтобусі відразу до Києва", – додає проросійський бойовик.

      Розповів Цемах і про "жахливі умови" в СІЗО. Каже, в камері увесь час був сам, світло там ніколи не вимикали, а ще жаліється, що не давали мила.

      Що відомо про Володимира Цемаха? Він – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного.

      Втім він був включений Росією до списку на обмін полоненими, що відбувся на початку вересня 2019 року. Аби не зірвати обмін та повернути додому 35 українців, українська влада погодилася на видачу Цемаха.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Володимир Цемах Російська пропаганда Війна на Донбасі
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