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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Справа Цемаха: Нідерланди звинуватили Росію у відмові видати бойовика

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      Володимира Цемаха підозрюють у причетності до катастрофи літака MH17 на Донбасі / AFP

      Прокуратура Нідерландів звинуватила Росію в тому, що та свідомо дозволила Володимиру Цемаху виїхати з країни, щоб не видавати його слідству.

      Про це мовиться у висновку оприлюдненому Національною прокуратуриою Нідерландів.

      До теми: Цемах готовий свідчити у справі MH17: бойовик назвав умову

      Згідно із висновком нідерландських слідчих, Росія свідомо визнала, що Цемах залишив її територію і тим самим відмовилася задовольняти запит Нідерландів.

      У прокуратурі Нідерландів нагадали, що Цемах проходить у справі як підозрюваний, однак рішення про те, чи слід його притягувати до відповідальності ще немає. Для цього потрібно більше доказів.

      Нідерланди вже проінформували про свій висновок родичів жертв катастрофи.

      Втім, як зазначили у прокуратурі, ситуація довкола Цемаха не вплине судовий процес довкола катастрофи MH17, що має розпочатися 9 березня 2020 року.

      Відзначимо, що 7 вересня Україна передала Росії фігуранта справи про збитий над Донбасом малайзійський "Боїнг" рейсу MH17 Володимира Цемаха згідно з умовами обміну полоненими. Пізніше стало відомо, що він повернувся до "ДНР".

      Цікаво! В інтерв’ю, яке у нього взяв українсько-російський пропагандист Вишинський, Цемах заявляв, що іноземні слідчі начебто пропонували йому громадянство та будиночок у Нідерландах в обмін на інформацію про катастрофу рейсу MH17 у 2014 році. Самі слідчі підтвердили, що спілкувалися з Цемахом у Києві, втім, про деталі допиту розповідати не стали.

      Що відомо про Володимира Цемаха?Він – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного.

      Втім він був включений Росією до списку на обмін полоненими, що відбувся на початку вересня 2019 року. Аби не зірвати обмін та повернути додому 35 українців, українська влада погодилася на видачу Цемаха.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Володимир Цемах Нідерланди MH17 Проросійські бойовики
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