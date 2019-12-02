Дело Цемаха: Нидерланды обвинили Россию в отказе выдать боевика

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что та сознательно позволила Владимиру Цемаху выехать из страны, чтобы не выдавать его следствию.

Об этом говорится в заключении обнародованном Национальной прокуратурой Нидерландов.

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Согласно заключению нидерландских следователей, Россия сознательно признала, что Цемах оставил ее территорию и тем самым отказалась удовлетворять запрос Нидерландов.

В прокуратуре Нидерландов напомнили, что Цемах проходит по делу как подозреваемый, однако решения о том, следует ли его привлекать к ответственности нет. Для этого нужно больше доказательств.

Нидерланды уже проинформировали о своем выводе родственников жертв катастрофы.

Впрочем, как отметили в прокуратуре, ситуация вокруг Цемаха не повлияет судебный процесс вокруг катастрофы MH17, которая должна начаться 9 марта 2020 года.

Интересно! В интервью, которое у него взял украинско-русский пропагандист Вышинский, Цемах заявлял, что иностранные следователи предлагали ему гражданство и домик в Нидерландах в обмен на информацию о катастрофе рейса MH17 в 2014 году. Сами следователи подтвердили, что общались с Цемахом в Киеве, впрочем, о деталях допроса рассказывать не стали.

Что известно о Владимире Цемахе?Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый по делу о сбивании в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.

Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.