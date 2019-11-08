01:30
8 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ БЮДЖЕТ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: США уничтожает русское православие.Кадыров планирует убивать за оскорбления в сети
      Вєсті Кремля
      22:36, 7 ноября
      Вести.UA: Оговорка Зеленского по Фрейду. Порошенко отдыхает
      Вєсті.UA
      19:32, 7 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ БЮДЖЕТ 2020

      Цемах готов свидетельствовать по делу MH17: боевик назвал условие

      60 Читати новину українською
      Владимир Цемах
      Владимир Цемах / Delfi

      Главный свидетель и подозреваемый по делу сбития малайзийского боинга Владимир Цемах готов дать показания нидерландской стороне. Однако соратник оккупантов сделает это при одном условии: если следователи приедут к нему на Донбасс.

      Об этом рассказал адвокат Цемаха Анатолий Кучерена в комментарии российскому Интерфаксу . Он подчеркнул: Цемах собирается доказывать свою невиновность, "доброе имя и репутацию". По словам Кучерены, его подзащитный фактически оказался в тупике: мол, он не может приехать ни в Россию, ни в Украину, ни в Нидерланды, потому что везде объявлен в розыск.

      Читайте также: MH17: как выдача Цемаха и новое расследование повлияли на украинско-нидерландские отношения

      Поэтому, конечно, допрос может проходить только у него на родине, на Донбассе,
      – отметил адвокат.

      Он также добавил, что Цемах даст показания при "обеспечении его прав".

      Интересно! В интервью, которое у него взял украинско-русский пропагандист Вышинский, Цемах заявлял, что иностранные следователи якобы предлагали ему гражданство и домик в Нидерландах в обмен на информацию о катастрофе рейса MH17 в 2014 году. Сами следователи подтвердили, что общались с Цемахом в Киеве, хотя о деталях допроса рассказывать не стали.

      Что известно о Владимире Цемахе? Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый по делу сбития в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.

      Он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на его выдачу.

      Владимира Цемаха выдали России: последние новости о боевикЕ
      blog_ava
      Александрия – Сент-Этьен: онлайн-трансляция поединка
      7 ноября
      703
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Владимир Цемах MH17 Нидерланды Новости России Война на Донбассе Пророссийские боевики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      О тайнах заседаний "Слуги народа" и газовом контракте с Россией: Герус рассказал детали
      сегодня , 01:27 О тайнах заседаний "Слуги народа" и газовом контракте с Россией: Герус рассказал детали
      Катерина Козачинська
      Главные новости 7 ноября: интервью Зеленского, обыски у владельца "Прямого", дело Дубневича
      7 ноября , 22:24 Главные новости 7 ноября: интервью Зеленского, обыски у владельца "Прямого", дело Дубневича
      Ірина Кошанська 346
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      7 ноября , 09:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      696
      "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", Цыганков не забил пенальти: видео
      7 ноября , 22:04 "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", Цыганков не забил пенальти: видео
      Юрій Семенюк 343
      Письмо из Луганска: война стала частью нашей жизни
      7 ноября , 22:00 Письмо из Луганска: война стала частью нашей жизни
      Ольга Черненко 252
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук