Цемах готов свидетельствовать по делу MH17: боевик назвал условие
Главный свидетель и подозреваемый по делу сбития малайзийского боинга Владимир Цемах готов дать показания нидерландской стороне. Однако соратник оккупантов сделает это при одном условии: если следователи приедут к нему на Донбасс.
Об этом рассказал адвокат Цемаха Анатолий Кучерена в комментарии российскому Интерфаксу . Он подчеркнул: Цемах собирается доказывать свою невиновность, "доброе имя и репутацию". По словам Кучерены, его подзащитный фактически оказался в тупике: мол, он не может приехать ни в Россию, ни в Украину, ни в Нидерланды, потому что везде объявлен в розыск.
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Поэтому, конечно, допрос может проходить только у него на родине, на Донбассе,
– отметил адвокат.
Он также добавил, что Цемах даст показания при "обеспечении его прав".
Интересно! В интервью, которое у него взял украинско-русский пропагандист Вышинский, Цемах заявлял, что иностранные следователи якобы предлагали ему гражданство и домик в Нидерландах в обмен на информацию о катастрофе рейса MH17 в 2014 году. Сами следователи подтвердили, что общались с Цемахом в Киеве, хотя о деталях допроса рассказывать не стали.
Что известно о Владимире Цемахе? Он – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый по делу сбития в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.
Он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на его выдачу.