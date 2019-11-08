Главный свидетель и подозреваемый по делу сбития малайзийского боинга Владимир Цемах готов дать показания нидерландской стороне. Однако соратник оккупантов сделает это при одном условии: если следователи приедут к нему на Донбасс.

Об этом рассказал адвокат Цемаха Анатолий Кучерена в комментарии российскому Интерфаксу . Он подчеркнул: Цемах собирается доказывать свою невиновность, "доброе имя и репутацию". По словам Кучерены, его подзащитный фактически оказался в тупике: мол, он не может приехать ни в Россию, ни в Украину, ни в Нидерланды, потому что везде объявлен в розыск.

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Поэтому, конечно, допрос может проходить только у него на родине, на Донбассе,

– отметил адвокат.

Он также добавил, что Цемах даст показания при "обеспечении его прав".

Интересно! В интервью, которое у него взял украинско-русский пропагандист Вышинский, Цемах заявлял, что иностранные следователи якобы предлагали ему гражданство и домик в Нидерландах в обмен на информацию о катастрофе рейса MH17 в 2014 году. Сами следователи подтвердили, что общались с Цемахом в Киеве, хотя о деталях допроса рассказывать не стали.