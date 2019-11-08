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      Цемах готовий свідчити у справі MH17: бойовик назвав умову

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      Володимир Цемах
      Володимир Цемах / Delfi

      Головний свідок та підозрюваний у справі про збиття малайзійського боїнга Володимир Цемах готовий дати свідчення нідерландській стороні. Проте поплічник окупантів зробить це за однієї умови: якщо слідчі приїдуть до нього на Донбас.

      Про це розповів адвокат Цемаха Анатолій Кучерена в коментарі російському Интерфаксу. Він наголосив: Цемах збирається доводити свою невинуватість, "добре ім’я та репутацію". За словами Кучерена, його підзахисний фактично опинився у глухому куті: мовляв, він не може приїхати ані в Росію, ані в Україну, ані в Нідерланди, бо всюди оголошений у розшук.

      Читайте також: MH17: як видача Цемаха і нове розслідування вплинули на українсько-нідерландські відносини

      Тому, звісно, допит може проходити тільки у нього на батьківщині, на Донбасі,
      – наголосив адвокат.

      Він також додав, що Цемах дасть свідчення за умови "забезпечення його прав".

      Цікаво! В інтерв’ю, яке у нього взяв українсько-російський пропагандист Вишинський, Цемах заявляв, що іноземні слідчі начебто пропонували йому громадянство та будиночок у Нідерландах в обмін на інформацію про катастрофу рейсу MH17 у 2014 році. Самі слідчі підтвердили, що спілкувалися з Цемахом у Києві, втім, про деталі допиту розповідати не стали.

      Що відомо про Володимира Цемаха?Він – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного.

      Втім він був включений Росією до списку на обмін полоненими, що відбувся на початку вересня 2019 року. Аби не зірвати обмін та повернути додому 35 українців, українська влада погодилася на видачу Цемаха.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Цемах MH17 Нідерланди Новини Росії Війна на Донбасі Проросійські бойовики
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