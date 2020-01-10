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      На Донбассе задержали "нового Цемаха": охранял остатки сбитого MH17

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      Украинские пограничники задержали боевика, который охранял остатки MH17 / фото: ООС

      Пограничники из состава Объединенных сил задержали на Донбассе 25-летнего украинца, который воевал в рядах боевиков. Его, в частности, подозревают в том, что он охранял место аварии и остатки сбитого самолета MH17.

      Во второй половине 2014 года мужчина проходил службу в рядах пророссийских боевиков, сообщает штаб Операции объединенных сил.

      Интересно: Дело Цемаха: в России объяснили отказ выдать боевика Нидерландам

      Задачу российских кураторов украинец выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над штатскими гражданами.

      С конца августа 2019 года охранял место катастрофы, а затем и обломки сбитого малайзийского самолета MH17. Кроме того, он за деньги собирал и отдавал боевикам обломки самолета и личные вещи погибших.

      За это время мужчина неоднократно стал свидетелем присутствия на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил России, которые осуществляли общий контроль и управление всеми действиями боевиков.

      Интересно, что военный преступник выдал себя сам – в социальных сетях он публиковал фото, на которых с оружием красуется на фоне сбитого самолета.

      Пограничники уже передали работникам милиции. Его подозревают в создании или участии в незаконном вооруженном формировании. За это бывшему боевику светит до 8 лет за решеткой.


      Боевик, который охранял остатки MH17, сам себя выдал благодаря фото в соцсетях

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины MH17 Война на Донбассе Госпогранслужба Операция Объединенных сил Оккупированные территории Пророссийские боевики
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