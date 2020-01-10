На Донбассе задержали "нового Цемаха": охранял остатки сбитого MH17

Пограничники из состава Объединенных сил задержали на Донбассе 25-летнего украинца, который воевал в рядах боевиков. Его, в частности, подозревают в том, что он охранял место аварии и остатки сбитого самолета MH17.

Во второй половине 2014 года мужчина проходил службу в рядах пророссийских боевиков, сообщает штаб Операции объединенных сил.

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Задачу российских кураторов украинец выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над штатскими гражданами.

С конца августа 2019 года охранял место катастрофы, а затем и обломки сбитого малайзийского самолета MH17. Кроме того, он за деньги собирал и отдавал боевикам обломки самолета и личные вещи погибших.

За это время мужчина неоднократно стал свидетелем присутствия на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил России, которые осуществляли общий контроль и управление всеми действиями боевиков.

Интересно, что военный преступник выдал себя сам – в социальных сетях он публиковал фото, на которых с оружием красуется на фоне сбитого самолета.

Пограничники уже передали работникам милиции. Его подозревают в создании или участии в незаконном вооруженном формировании. За это бывшему боевику светит до 8 лет за решеткой.



Боевик, который охранял остатки MH17, сам себя выдал благодаря фото в соцсетях