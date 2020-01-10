На Донбасі загинув один військовий, ще один – поранений

Впродовж 9 січня проросійські бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військових. Один український військовий загинув, один – отримав поранення.

Окупанти гатили в сторону українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

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Внаслідок обстрілів бойовиків один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

Де стріляли бойовики:

поблизу Павлополя;

Водяного;

Невельського;

Пісків;

Красногорівки.

Також з автоматичних гранатометів та ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по наших позиціях поблизу населеного пункту Хутір Вільний, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ",

– йдеться в повідомленні.

Від початку доби окупанти один раз порушили режим припинення вогню. Стріляли поблизу Мар'їнки. Втрат з боку України немає.



Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу