На Донбасі загинув один військовий, ще один – поранений
Впродовж 9 січня проросійські бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військових. Один український військовий загинув, один – отримав поранення.
Окупанти гатили в сторону українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.
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Внаслідок обстрілів бойовиків один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.
Де стріляли бойовики:
- поблизу Павлополя;
- Водяного;
- Невельського;
- Пісків;
- Красногорівки.
Також з автоматичних гранатометів та ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по наших позиціях поблизу населеного пункту Хутір Вільний, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ",
– йдеться в повідомленні.
Від початку доби окупанти один раз порушили режим припинення вогню. Стріляли поблизу Мар'їнки. Втрат з боку України немає.