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      На Донбасі загинув один військовий, ще один – поранений

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      На Донбасі загинув один військовий, є поранений / day.kyiv.ua

      Впродовж 9 січня проросійські бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військових. Один український військовий загинув, один – отримав поранення.

      Окупанти гатили в сторону українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

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      Внаслідок обстрілів бойовиків один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

      Де стріляли бойовики:

      • поблизу Павлополя;
      • Водяного;
      • Невельського;
      • Пісків;
      • Красногорівки.

      Також з автоматичних гранатометів та ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по наших позиціях поблизу населеного пункту Хутір Вільний, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ",
      – йдеться в повідомленні.

      Від початку доби окупанти один раз порушили режим припинення вогню. Стріляли поблизу Мар'їнки. Втрат з боку України немає.

      окуповані території
      Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Проросійські бойовики Жертви
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