08:06
10 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      На Донбассе погиб один военный, еще один – ранен

      19 Читати новину українською
      На Донбассе погиб один военный, есть раненый / day.kyiv.ua

      В течение 9 января пророссийские боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных. Один украинский военный погиб, один – получил ранения.

      Оккупанты стреляли в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

      Читайте также: Новые минские соглашения и выборы в ОРДЛО: что будет на Донбассе в 2020 году

      Вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

      Где стреляли боевики:

      • вблизи Павлополя;
      • Водяного;
      • Невельского;
      • Песков;
      • Красногоровки.

      Также из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям близ населенного пункта Хутор Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север",
      – говорится в сообщении.

      С начала суток оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли вблизи Марьинки. Потерь со стороны Украины нет.

      окуповані території
      Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

      Гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака
      сегодня
      555
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Пророссийские боевики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины Новости политики Жертвы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 06:50 Катастрофа самолета МАУ: трогательные истории пассажиров Boeing-737 с фото
      Ярослав Голобородько 1663
      сегодня , 06:40 Військова поразка Росії на Донбасі можлива: інтерв'ю з німецьким бійцем, який воює за Україну
      Віталій Дейнега 118
      4 января , 10:00 Когда одежда вызывает аллергию: как распознать и лечить
      288
      сегодня , 03:50 Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      Олесь Друкач 76806
      9 января , 22:00 Моторошна авіакатастрофа і конфлікт між США та Іраном: чому час нейтралітетів минув
      Петро Охотін 886
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук