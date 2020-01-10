На Донбассе погиб один военный, еще один – ранен
В течение 9 января пророссийские боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных. Один украинский военный погиб, один – получил ранения.
Оккупанты стреляли в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.
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Вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
Где стреляли боевики:
- вблизи Павлополя;
- Водяного;
- Невельского;
- Песков;
- Красногоровки.
Также из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям близ населенного пункта Хутор Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север",
– говорится в сообщении.
С начала суток оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли вблизи Марьинки. Потерь со стороны Украины нет.
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