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      Новые минские соглашения и выборы в ОРДЛО: что будет на Донбассе в 2020 году

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      Дальнейшее урегулирование вооруженного конфликта будет решаться на следующей нормандской встрече / gettyimages.com

      Переформатирование Минска-2 в Минск-3 возможно. Но такой сценарий очень не выгоден России. Впрочем, до следующей встречи в нормандском формате ситуация на Донбассе, в частности относительно проведения местных выборов в ОРДЛО, не изменится.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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      Кремль полностью удовлетворяет вариант Минска-2. Согласно прописанным положениям, выборы в ОРДЛО – пункт №4. А восстановление Украиной контроля за границей – аж №9. Политика впереди безопасности. Украина настаивает на первоочередности составляющей безопасности. Поэтому в ближайшее время на Донбассе ничего нового не будет. Замороженный конфликт,
      – считает Сергей Постоловский.

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      В то же время, по словам политолога, имплементация формулы Штайнмайера в минские соглашения будет означать, что Украина де-факто и де-юре признает, что выборы в ОРДЛО состоятся без возвращения контроля над границей и вывода российских войск.

      Не исключено, что местные выборы в ОРДЛО состоятся осенью 2020 года. Это будет решаться во время встречи нормандской четверки весной, если она состоится,
      – отметил Постоловский.

      Что нужно знать о проведении местных выборов в ОРДЛО? В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что власть хотела бы провести местные выборы на Донбассе, которые должны пройти одновременно с выборами по всей Украине, – в октябре 2020 года.

      Во время встречи в нормандском формате 9 декабря 2019 года Зеленский настаивал на передаче границы под контроль Украины. Но президент России Владимир Путин отказался от такого сценария. Зеленский предложил создать отдельную подгруппу, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного восстановления украинского контроля над границей.

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью газете Bild заявил, что никакие незаконные формирования на Востоке Украины не могут принять участие в незаконных выборах. В то же время, по его словам, если в 2020 году на временно оккупированных территориях Донбасса не состоятся выборы, то Украине следует начать поиски альтернативы минским переговорам.

      війна на донбасі вибори
      Как достичь мира на Донбассе / Инфографика 24 канал

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Путин Владимир Зеленский Вадим Пристайко Нормандский формат Минские договоренности Формула Штайнмайера
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