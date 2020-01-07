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      Пристайко заявил об отсутствии доверия к России после нормандской встречи

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      Пристайко заявил, что доверия к российской стороне нет / Getty Images

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что несмотря на переговоры в нормандском формате и обмен пленными, доверия к российской стороне нет. По его словам, Россия пока что не оправдала доверия в процессе переговоров.

      "Германия и Франция даже говорят о "восстановлении доверия между сторонами". Я бы так далеко не заходил. Мы знаем, кто на нас нападает каждый день и убивает и ранит наших солдат. Мы знаем, кто оккупировал Крым и Донбасс. О каком доверии можно говорить?" – сказал Пристайко в интервью газете Bild, сообщает пресс-служба МИД.

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      Даже после встречи в нормандском формате в Париже российские войска продолжают убивать и ранить наших солдат. К сожалению, наши ожидания относительно прекращения обстрелов до сих пор не оправдались,
      – добавил министр.

      Он констатировал, что большинство украинцев чрезвычайно счастливы от того, что в рамках этой стратегии домой вернулись "почти 100 заложников".

      "Это было моральным обязательством для правительства. Но если мы взглянем на общую ситуацию с оккупацией, то не так много успехов", – сказал Пристайко.

      Заметим, что после предыдущего обмена пленными 29 декабря глава МИД заявил, что Украина продолжит работать в нормандском формате, чтобы обменять действительно всех на всех пленных. Следующая встреча в нормандском формате запланирована на апрель 2020 года.

      Список договоренностей после последней нормандской встречи:

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      Список договоренностей "нормандской четверки" на встрече 9 декабря / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Обмен пленными МИД Украины Вадим Пристайко Война на Донбассе Украина – Россия Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Новости политики
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