Пристайко заявив про відсутність довіри до Росії після нормандської зустрічі

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що попри переговори у нормандському форматі та обмін полоненими, довіри до російської сторони немає. За його словами, Росія поки що не виправдала довіри у процесі переговорів.

"Німеччина і Франція навіть говорять про "відновлення довіри між сторонами". Я б так далеко не заходив. Ми знаємо, хто на нас нападає щодня та вбиває і ранить наших солдатів. Ми знаємо, хто окупував Крим та Донбас. Про яку довіру можна говорити?" – сказав Пристайко в інтерв'ю газеті Bild, повідомляє пресслужба МЗС.

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Навіть після зустрічі у нормандському форматі в Парижі російські війська продовжують вбивати та ранити наших солдатів. На жаль, наші очікування щодо припинення обстрілів досі не виправдались,

– додав міністр.

Він констатував, що більшість українців надзвичайно щасливі з того, що в межах цієї стратегії додому повернулись "майже 100 заручників".

"Це було моральним зобов’язанням для уряду. Але якщо ми поглянемо на загальну ситуацію з окупацією, то не так багато успіхів", – зізнався Пристайко.

Зауважимо, що після попереднього обміну полоненими 29 грудня глава МЗС заявив, що Україна продовжить працювати в нормандському форматі, щоб обміняти справді всіх на всіх полонених. Наступна зустріч у нормандському форматі запланована на квітень 2020 року.

Список домовленостей після останньої нормандської зустрічі:



Список домовленостей "нормандської четвірки" на зустрічі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу