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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Пристайко заявив про відсутність довіри до Росії після нормандської зустрічі

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      Пристайко заявив, що довіри до російської сторони немає / Getty Images

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що попри переговори у нормандському форматі та обмін полоненими, довіри до російської сторони немає. За його словами, Росія поки що не виправдала довіри у процесі переговорів.

      "Німеччина і Франція навіть говорять про "відновлення довіри між сторонами". Я б так далеко не заходив. Ми знаємо, хто на нас нападає щодня та вбиває і ранить наших солдатів. Ми знаємо, хто окупував Крим та Донбас. Про яку довіру можна говорити?" – сказав Пристайко в інтерв'ю газеті Bild, повідомляє пресслужба МЗС.

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      Навіть після зустрічі у нормандському форматі в Парижі російські війська продовжують вбивати та ранити наших солдатів. На жаль, наші очікування щодо припинення обстрілів досі не виправдались,
      – додав міністр.

      Він констатував, що більшість українців надзвичайно щасливі з того, що в межах цієї стратегії додому повернулись "майже 100 заручників".

      "Це було моральним зобов’язанням для уряду. Але якщо ми поглянемо на загальну ситуацію з окупацією, то не так багато успіхів", – зізнався Пристайко.

      Зауважимо, що після попереднього обміну полоненими 29 грудня глава МЗС заявив, що Україна продовжить працювати в нормандському форматі, щоб обміняти справді всіх на всіх полонених. Наступна зустріч у нормандському форматі запланована на квітень 2020 року.

      Список домовленостей після останньої нормандської зустрічі:

      нормандська зустріч домовленості список перелік нормандський формат угоди документ
      Список домовленостей "нормандської четвірки" на зустрічі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Україна – Росія Вадим Пристайко МЗС України Обмін полоненими
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