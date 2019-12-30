Зеленский очень настойчивый и быстрый, – Фесенко

Как менялись электоральные настроения украинцев в течение года, кто из политиков потерял поддержку, а у кого рейтинги выросли? Почему президент Зеленский остается самым популярным политиком страны – в интервью 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Украинцы ценят волевых политиков

Декабрьские соцопросы показывают, что рейтинг президента Зеленского по сравнению с ноябрем вырос. С чем это связано? И какие тенденции у других ведущих украинских политиков?

У ведущих украинских политиков после парламентских выборов рейтинги относительно стабильны. За исключением Зеленского, у которого колебания наиболее заметны. Во-первых, популярность Зеленского, по сравнению с сентябрем, снизилась. Но за последние недели несколько возросла. Встреча "нормандской четверки" в Париже сработала в позитив для Зеленского.

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Во-вторых, рейтинги Зеленского остаются более высокими, чем у всех его предшественников. И он остается самым популярным политиком страны, намного опережая других. Зеленский показал свою решительность. Люди ценят волевых политиков. Вопреки критике оказалось, что Зеленский очень настойчивый и быстрый. Провел досрочные парламентские выборы. Пытается пробивать тему мира на Донбассе. Пол года добивался встречи в Париже – добился. Три месяца добивался освобождения моряков и политзаключенных – договорился.

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Что важно: президент оценивают гораздо более позитивно, чем представителей его команды, руководство парламента, правительства.



Рейтинг Зеленского в декабре 2019 / Инфографика 24 канал

Как изменилось отношение украинцев к власти после президентских и парламентских выборов?

Парадокс в том, что с окончанием медового месяца – после президентских выборов – положительное отношение к новой власти и президенту, рейтинги, как правило, снижаются. Это объективная и закономерная тенденция. Настроения людей по отношению к власти действительно более критичны. Обычно в Украине 2/3 граждан считают, что страна развивается неправильно. Сейчас это показатель половина на половину.

Есть критические оценки по земельной реформе. Но это не повлияло на рейтинги "Слуги народа" и оппозиционных партий также. Парадокс. Партийно-политические симпатии у Тимошенко, Бойко, Порошенко не выросли. У Вакарчука немного снизились.

Необычная ситуация. После выборов прошло достаточно времени, есть сильные конфликты вокруг земельной реформы или Донбасса. А партийные симпатии украинцев существенно не изменились.

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У Вакарчука все негативы интеллигентской мягкотелости

Почему у Вакарчука проседает рейтинг? Из-за низкой политической активности?

Летом Вакарчук был активным, хотя возникало ощущение, что его слишком много, и он повторяется. С осени Вакарчук периодически появляется на телеэкранах. Лидер "Голоса" прошел свой звездный час. У Вакарчука все негативы интеллигентской мягкотелости. По сравнению с Зеленским он нерешительный.



Звездный час Вакарчука прошел? / Фото Getty

Тимошенко критика земельной реформы не помогла

Земельная реформа не повлияла ни на властные рейтинги, ни оппозиционные. Почему? Ведь Юлия Тимошенко и "Оппозиционная платформа – За жизнь" очень сильно критиковали законопроект?

Земельная реформа для большинства украинцев – абстрактная тема, поэтому не повлияла на политические симпатии. Это не касается личных интересов абсолютного большинства украинцев. В отличие, например, от тарифов. Для ОПЗЖ главный фактор рейтинга – пророссийская идентификация. Их выбирают за пророссийскую оппозицию. А тема земельной реформы для их избирателей чужая.

Кроме того, земельная реформа мало затронула сельскую местность. Индикатор – выборы в объединенные территориальные общины, которые сейчас состоялись. На них среди партий победила "Слуга народа". А раньше побеждала "Батькивщина". Не удалось зацепить противников земельной реформы, так как среди них многие критически относятся к самой Тимошенко.

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С другой стороны, подавляющее большинство тех, кто критически оценивает земельную реформу, городское население. Около 70%. Но для горожан – это абстрактная тема. Поэтому на партийные симпатии земельная реформа не влияет.

Примечательно, украинцы отделяют земельную реформу от Зеленского. Психологический феномен. Его воспринимают не как носителя определенной идеологии или политики, а положительного человека. У украинцев сохраняется надежда на перемены.



Усилия Тимошенко и ОПЗЖ относительно критики земельной реформы не принесли плодов / Фото Getty

То есть избиратели разочаровались в Бойко и Тимошенко, если рейтинги не меняются?

Разочарования нет. Для Бойко 2019 год стал даже успешным. Бойко не очень харизматичный. Но его личные рейтинговые позиции за год укрепились. Благодаря президентским выборам. При этом, несмотря на титанические усилия кума Путина – Медведчука, пиар на всех его телеканалах, рейтинги у него не увеличились. Поэтому главным рейтинговым лидером в ОПЗЖ остается Бойко. Его воспринимают, как копию Януковича. Попадает в психотип жителей пророссийски настроенных граждан. Медведчук со своей отрицательной аурой не вписывается. Злой очень.

У Тимошенко другая история. По лидеру "Батькивщины" феномен Зеленского ударил сильнее всего. После президентских и парламентских выборов Юлия Тимошенко сохранила ядро ​​своих избирателей. Ее рейтинги сейчас достаточно стабильны. Но несмотря на все усилия Тимошенко по земельной реформе, это не принесло ей никаких плодов.