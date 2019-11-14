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      Почему украинцев пугает рынок земли и какие последствия введения закона

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      Украинцы не против продажи земли, но есть опасения
      Украинцы не против продажи земли, но есть опасения / Фото из социальных сетей

      Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о введении рынка земли. Как относятся к купле-продаже земли украинцы, какой самый главный страх и вызовет ли закон акции протеста, – в интервью с заместителем директора социологической группы "Рейтинг" Любомиром Мысивым.

      У украинцев один главный страх относительно продажи земли

      Как украинцы относятся к введению рынка земли?​

      Согласно опросу группы "Рейтиг", большинство населения – более 60% – выступают против рынка земли и снятия моратория на ее продажу. В то же время украинцы не против, чтобы владельцы земельных паев получили право продавать, дарить или отдавать в залог свои участки. Некий парадокс. С одной стороны, украинцы за право собственности. С другой – против продажи земли.

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      Что так пугает украинцев?

      Основной страх украинцев – землю продадут иностранцам. Около 80% считают, что нельзя предоставлять право владения иностранным компаниям или гражданам, компаниям, которые зарегистрированы в Украине, но владельцы – иностранцы.

      ринок землі

      В каких странах продажа сельхозземли запрещена / Инфографика 24 канала

      Кроме того, пугает неупорядоченность законодательства. Владельцы паев боятся, что будут обманутыми при заключении договоров купли-продажи. Не смогут конкурировать с крупными игроками. И будут вынуждены или продавать паи, или, если захотят купить, не смогут этого сделать из-за высокой цены для простого фермера.

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      А кто должен иметь право на продажу и покупку земли с точки зрения украинцев?

      По мнению наших граждан, земля может продаваться и покупаться фермерами. Такую инициативу поддерживают 68% опрошенных. 61% считают, что право продавать и покупать землю должны иметь все граждане.

      Если говорить о государственных компаниях или крупных агрохолдингах, то мнения разделяются. 40% это поддерживает и 40% – против.

      Чем вызваны эти страхи граждан? Возможно, тем, что было слишком много пропаганды против продажи земли?

      Нельзя сказать, что есть пропаганда против рынка земли. Граждане сталкиваются в сфере имущественных отношений и бизнеса с тем, что государство или другие субъекты ведут себя незаконно. И люди не могут защитить свои права. Возникает страх относительно чего-либо, связанного с имуществом.

      Потерять имущество – ключевой риск в видении владельцев паев во внедрении рынка земли. И второй – невозможность конкурировать. В парламенте долго обсуждалось, под какой процент может взять кредит фермер, чтобы купить землю.

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      Эти вопросы со временем нужно решать. Но нельзя отказываться от рынка земли. Власть должна учесть эти страхи, установить прозрачные и понятные правила игры в этой сфере.

      Протестные настроения вокруг рынка земли существуют

      Если закон о рынке земли примут окончательно, не вызовет ли это всплеск протестных настроений?

      Протестные настроения вокруг этой темы есть. Вопрос – можно ли будет их активизировать. Многое зависит от того, в каком формате примут закон, как он будет вводиться. Но с точки зрения запуска на рынок иностранных компаний, то оппозиционные политические силы моментально это используют. Ведь, напомню, 80% украинцев против продажи земли иностранцам. И на этом фоне можно ожидать определенных протестных настроений.

      ринок землі

      Более 80% укаринцев против продажи земли иностранцам / Фото Getty

      Ситуация острая. Поэтому говорить, что тема не повлияет на протестные настроения – нельзя. Но фактором может быть что угодно. Какой-то пример обмана людей при купле-продаже ... Мелкие аграрии и крестьяне могут выйти на протест ... А политических сил, желающих возглавить такое движение, – достаточно.

      Референдум нужен, но вопрос – когда

      Повлияет ли на снижение протестных настроений разъяснительная работа?

      Работа нужна. Длинная, четкая, с конкретными примерами. Показывать преимущества рынка для граждан и фермеров. Фермер должен получить преференции. И надо сломать определенные стереотипы в сознании украинцев. Большой и сложный вопрос для власти – земля считается сакральной ценностью для украинцев. Составляющая духовная сфера Украины. Надо быть осторожным.

      А нужен ли референдум о введении рынка земли, о котором говорил президент Зеленский?

      Конечно. Три четверти граждан поддерживают проведение референдума. Конечно, если спрашивать о предоставлении права владения иностранцам в любом виде, то ответ будет очевидным. Власти решать, когда удобно проводить такой референдум. Но разрушить стереотип о продаже земли иностранцам – тяжело. И целесообразно ли проводить референдум именно по этому вопросу.

      ринок землі

      Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

      О продаже земли через некоторое время можно провести референдум. Когда уже будут определенные пилотные проекты. Но надо дождаться формирования рынка земли.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Владимир Зеленский Публикации Статьи Рынок земли Референдум
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