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      Чому українців лякає ринок землі і які наслідки запровадження закону

      431 Читать новость на русском
      Українці не проти продажу землі, але мають застереження
      Українці не проти продажу землі, але мають застереження / Фото з соціальних мереж

      Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону про запровадження ринку землі. Як ставляться до купівлі-продажу землі українці, який найголовніший страх і чи викличе закон акції протестів, – в інтерв'ю із заступником директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомиром Мисівим.

      В українців є один головний страх відносно продажу землі

      Як українці ставляться до запровадження ринку землі?

      Згідно опитування групи "Рейтиг", більшість населення – понад 60% – виступають проти ринку землі і зняття мораторію на її продаж. Водночас українці не проти, щоб власники земельних паїв отримали право продавати, дарувати чи віддавати у заставу свої ділянки. Такий собі парадокс. З одного боку, українці за право власності. З іншого – проти продажу землі.

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      Що так лякає українців?

      Основний страх українців – землю продадуть іноземцям. Близько 80% вважають, що не можна надавати право володіння іноземним компаніям або громадянам, компаніям, які зареєстровані в Україні, але власники іноземці.

      ринок землі
      У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонено / Інфографіка 24 каналу

      Крім того, лякає неупорядкованість законодавства. Власники паїв бояться, що будуть обманутими під час укладання договорів купівлі-продажу. Не зможуть конкурувати з великими гравцями. І будуть змушені або продавати паї, або, якщо захочуть купити, не зможуть цього зробити через високу ціну для простого фермера.

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      А хто повинен мати право на продаж і купівлю землі з точки зору українців?

      На думку наших громадян, земля може продаватися і купуватися фермерами. Таку ініціативу підтримують 68% опитаних. 61% вважають, що право продавати і купувати землю повинні мати всі громадяни.

      Якщо говорити про державні компанії або великі агрохолдинги, то думки розділяються. 40% це підтримує і 40% – проти.

      Чим викликані ці страхи громадян? Можливо, тим, що було надто багато пропаганди проти продажу землі?

      Не можна сказати, що є пропаганда проти ринку землі. Громадяни зіштовхуються в сфері майнових відносин і бізнесу з тим, що держава або інші суб’єкти поводять себе незаконно. І люди не можуть захистити свої права. Виникає страх щодо будь-чого, пов’язаного з майном.

      Втратити майно – ключовий ризик у баченні власників паїв у запроваджені ринку землі. І другий – неможливість конкурувати. У парламенті довго обговорювалося, під який відсоток може взяти кредит фермер, щоб купити землю.

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      Ці питання з часом потрібно вирішувати. Але не можна відмовлятися від ринку землі. Влада повинна врахувати ці страхи, встановити прозорі і зрозумілі правила гри у цій сфері.

      Протестні настрої навколо ринку землі існують

      Якщо закон про ринок землі ухвалять остаточно, чи не викличе це сплеск протестних настроїв?

      Протестні настрої навколо цієї теми існують. Питання – чи можна буде їх активізувати. Багато залежить від того, в якому форматі ухвалять закон, як він запроваджуватиметься. Але з точки зору запуску на ринок іноземних компаній, то опозиційні політичні сили моментально це використають. Адже, нагадаю, 80% українців проти продажу землі іноземцям. І на цьому тлі можна очікувати певних протестних настроїв.

      ринок землі
      Понад 80:% українців проти продажу землі іноземцям  / Фото Getty

      Ситуація гостра. Тому говорити, що тема не вплине на протестні настрої – не можна. Але їх чинником може бути будь-що. Якийсь приклад обману людей при купівлі-продажі... Дрібні аграрії і селяни можуть вийти на протест... А політичних сил, бажаючих очолити такий рух, – достатньо.

      Референдум потрібен, але питання – коли

      Чи вплине на зниження протестних настроїв роз’яснювальна робота?

      Робота потрібна. Довга, чітка, з конкретними прикладами. Показувати переваги ринку для громадян і фермерів. Фермер повинен отримати преференції. І треба зламати певні стереотипи в свідомості українців. Велике і складне питання для влади – земля вважається сакральною цінністю для українців. Складова духовна сфера України. Треба бути обережним.

      А чи потрібен референдум про запровадження ринку землі, про який говорив президент Зеленський?

      Звичайно. Три чверті громадян підтримують проведення референдуму. Звісно, якщо запитувати про надання права володіння іноземцям у будь-якому вигляді, то відповідь буде очевидною. Влада має вирішувати, коли зручно проводити такий референдум. Але заламати стереотип про продаж землі іноземцям – важко. І чи доцільно проводити референдум саме з цього питання.

      ринок землі
      Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу

      Про продаж землі через якийсь час можна провести референдум. Коли вже будуть певні пілотні проєкти. Але треба дочекатися формування ринку землі.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Публікації Статті Ринок землі Верховна Рада Слуга народу Референдум
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