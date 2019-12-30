Зеленський дуже настирливий і швидкий, – Фесенко

Як змінювалися електоральні настрої українців протягом року, хто з політиків втратив підтримку, а в кого рейтинги зросли? Чому президент Зеленський залишається найпопулярнішим політиком країни – в інтерв’ю 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Українці цінують вольових політиків

Грудневі соцопитування показують, що рейтинг президента Зеленського в порівнянні з листопадом зріс. З чим це пов’язано? І які тенденції в інших ведучих українських політиків?

У провідних українських політиків після парламентських виборів рейтинги відносно стабільні. За винятком Зеленського, у якого коливання найбільш помітні. По-перше, популярність Зеленського, в порівнянні з вереснем, знизилася. Але за останні тижні трохи зросла. Зустріч "нормандської четвірки" в Парижі спрацювала в позитив для Зеленського.

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По-друге, рейтинги Зеленського залишаються найвищими, ніж у всіх його попередників. І він залишається найпопулярнішим політиком країни, набагато випереджаючи інших. Зеленський показав свою рішучість. Люди цінують вольових політиків. Усупереч критики виявилося, що Зеленський дуже настирливий і швидкий. Провів дострокові парламентські вибори. Намагається пробивати тему миру на Донбасі. Пів року добивався зустрічі в Парижі – домігся. Три місяці добивався звільнення моряків і політв'язнів – домовився.

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Що важливо: президента оцінюють набагато позитивніше, ніж представників його команди, керівництво парламенту, уряду.



Рейтинг Зеленського грудень 2019/ Інфографіка 24 канал

Як змінилося ставлення українців до влади після президентських і парламентських виборів?

Парадокс у тому, що із закінченням медового місяця – після президентських виборів – позитивне ставлення до нової влади і президента, рейтинги, зазвичай, знижуються. Це об'єктивна і закономірна тенденція. Настрої людей щодо влади дійсно більш критичні. Зазвичай в Україні 2/3 громадян вважають, що країна розвивається неправильно. Нині це показник половина на половину.

Є критичні оцінки щодо земельної реформи. Але це не вплинуло на рейтинги "Слуги народу" і опозиційних партій також. Парадокс. Партійно-політичні симпатії у Тимошенко, Бойка, Порошенка не виросли. У Вакарчука трохи знизилися.

Незвичайна ситуація. Після виборів пройшло достатньо часу, є сильні конфлікти навколо земельної реформи або Донбасу. А партійні симпатії українців істотно не змінилися.

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У Вакарчука всі негативи інтелігентської м'якотілості

Чому у Вакарчука просідає рейтинг? Через низьку політичну активність?

Влітку Вакарчук був активним, хоча виникало відчуття, що його занадто багато, і він повторюється. З осені Вакарчук періодично з'являється на телеекранах. Лідер "Голосу" пройшов свій зоряний час. У Вакарчука всі негативи інтелігентської м'якотілості. У порівнянні із Зеленським він нерішучий.



Зоряний час Вакарчука минув? / Фото Getty

Тимошенко критика земельної реформи не допомогла

Земельна реформа не вплинула ні на владні рейтинги, ні опозиційні. Чому? Адже Юлія Тимошенко і "Опозиційна платформа – За життя" дуже сильно критикували законопроєкт?

Земельна реформа для більшості українців – абстрактна тема, тому не вплинула на політичні симпатії. Це не стосується особистих інтересів абсолютної більшості українців. На відміну, приміром, від тарифів. Для ОПЗЖ головний фактор рейтингу – проросійська ідентифікація. Їх вибирають за проросійську опозицію. А тема земельної реформи для їхніх виборців чужа.

Крім того, земельна реформа мало зачепила сільську місцевість. Індикатор – вибори в об’єднані територіальні громади, які зараз відбулися. На них серед партій перемогла "Слуга народу". А раніше перемагала "Батьківщина". Не вдалося зачепити противників земельної реформи, тому що серед них багато хто критично ставляться до самої Тимошенко.

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З іншого боку, переважна кількість тих, хто критично оцінює земельну реформу, міське населення. Близько 70%. Але для городян – це абстрактна тема. Тому на партійні симпатії земельна реформа не впливає.

Примітно, українці відокремлюють земельну реформу від Зеленського. Психологічний феномен. Його сприймають не як носія певної ідеології чи політики, а позитивну людину. В українців зберігається надія на зміни.



Зусилля Тимошенко і ОПЗЖ щодо критики земельної реформи не принесли плодів / Фото Getty

Тобто виборці розчарувалися в Бойко і Тимошенко, якщо рейтинги не змінюються?

Розчарування немає. Для Бойка 2019 рік став навіть успішним. Бойко не дуже харизматичний. Але його особисті рейтингові позиції за рік зміцнилися. Завдяки президентським виборам. При цьому, незважаючи на титанічні зусилля кума Путіна – Медведчука, піар на всіх його телеканалах, рейтинги у нього не збільшилися. Тому головним рейтинговим лідером в ОПЗЖ залишається Бойко. Його сприймають, як копію Януковича. Потрапляє в психотип жителів проросійськи налаштованих громадян. Медведчук зі своєю негативною аурою не вписується. Злий дуже.

У Тимошенко інша історія. По лідерці "Батьківщини" феномен Зеленського вдарив найсильніше. Після президентських і парламентських виборів Юлія Тимошенко зберегла ядро своїх виборців. Її рейтинги зараз достатньо стабільні. Але попри всі зусилля Тимошенко по земельній реформі, це не принесло їй жодних плодів.