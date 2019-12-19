Топ звільнень 2019 року: найскандальніші відставки

24 канал вирішив підвести підсумки головних подій 2019 року. Про топ звільнень в українській політиці – далі в матеріалі.

Уляна Супрун, ексміністр охорони здоров’я

Нардеп восьмого скликання від фракції Радикальної партії Ляшка – Ігор Мосійчук звернувся з позовом до суду, в якому вимагав відсторонити виконуючу обов’язки міністра охорони здоров’я Уляну Супрун. Причина – Супрун начебто має подвійне громадянство, незаконно перебуває на території України, а також здійснює повноваження міністра. Відповідно, маючи доступ до державної таємниці, несе загрозу національним інтересам України.



Уляна Супрун змогла запустити медичну реформу/ Фото Укрінформ

5 лютого Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. МОЗ. Щоправда, за кілька днів, після розгляду справи, суд скасував своє рішення та дозволив Супрун повернутися до роботи.

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Утім, після призначення уряду Олексія Гончарука Супрун усе ж звільнили попри те, що їй вдалося запустити реальну медичну реформу.

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Олег Гладковський, ексзаступник секретаря РНБО

В лютому журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили матеріали щодо корупції в Укрооборонпромі, до якої причетна низка високопосадовців, зокрема і заступник секретаря РНБО Олег Гладковський (Свинарчук), бізнес-партнер президента Порошенка.

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Згідно розслідування, злочинна група скуповувала військові запчастини у російських контрабандистів, а також на складах української армії. Далі піднімали ціни в рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продавали на заводи.



Партнер Порошенка Гладковський наживався на війні / Фото соцмереж

До групи, за даними Схем, входили: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди. У справі фігурують люди, наближені до президента Петра Порошенка, і навіть колишній завод гаранта "Кузня на Рибальському".

4 березня президент Петро Порошенко звільнив Олега Гладковсього.

Юрій Луценко, ексгенпрокурор

Зеленський запропонував Луценку піти у відставку в день інавгурації. Луценко заявив, що за посаду не тримається, але з ГПУ не піде. Президент вніс до парламенту відповідну постанову. Парламентарі її не підтримали. Пізніше Юрій Луценко офіційно пішов у відпустку, але так і не подав заяву на звільнення.



Юрій Луценко тримався за посаду до останнього / Фото Getty

На переконання експертів, у Луценка була надія домовитися із Зеленським. За словами директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, швидше за все, Луценко міг покласти Зеленському на стіл величезні і товсті томи корупційних розслідувань щодо Порошенка. Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зауважує: В Зеленського з самого початку була установка позбутися генпрокурора. Занадто Луценко токсичний, асоціюється з Порошенком.

Віктор Медведчук, колишній представник у Тристоронній контактній групі в Мінську

Президент Зеленський в липні відсторонив кума Путіна Віктора Медведчука від участі в Тристоронній контактній групі в Мінську щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасу. Як відомо, до переговорної групи Медведчука включив Петро Порошенко. У журналістів і експертів неодноразово виникали питання щодо мотивів призначення Порошенком поглядами до переговорів у Мінську політика, близького до Путіна з відверто проросійськими.

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До речі, Верховна Рада 17 жовтня створила Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування ймовірних порушень законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK. Комісію створили також і з метою сприяння протидії пропаганді з боку Росії. Як відомо, власником цих каналів де-факто є Медведчук.

Зараз Медведчук народний депутат від проросійської сили "Опозиційна платформа – За життя".

Олександр Данилюк, екссекретар РНБО

Новообраний президент Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО 28 травня. Олександр Данилюк свого часу очолював Міністерство фінансів в уряді Гройсмана. Був звільнений у червні 2018 року за поданням прем’єра. Як пояснив Гройсман, Данилюк спровокував конфлікт на засіданні відомства, поширивши у листі міжнародним партнерам України викривлену інформацію напередодні важливих перемовин з ЄС. Данилюк заявив, що нього чиниться колосальний тиск через програму "Субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів". Насправді, вважає Данилюк, "це – роздача грошей на проекти депутатів-мажоритарників. А це політична корупція, у народі – "гречка".



Олександр Данилюк конфліктував з Андрієм Богданом? / Фото соцмереж

На президентських виборах входив до команди Зеленського. Наприкінці вересня Данилюк подав заяву про звільнення. Як повідомляв телеграм-канал "Української правди" "УП.off the record", Данилюк написав заяву про відставку через конфлікт із головою Офісу Президента Андрієм Богданом.