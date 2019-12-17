Топ посадовців 2019 року: найгучніші призначення Зеленського

24 канал вирішив підвести підсумки головних подій 2019 року. Після обрання Зеленського президентом відбулося повне перезавантаження влади. Про топ призначень в українській політиці – далі в матеріалі.

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Андрій Богдан, керівник Офісу Президента України

Після перемоги президент Зеленський перші свої призначення розпочав з власної адміністрації, яку було перейменовано на Офіс Президента України. Найбільш гучним стало призначення на посаду керівника ОПУ Андрія Богдана. Юриста, пов’язаного з олігархом Ігорем Коломойським.

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Богдан потрапив у кілька скандалів. Перший – згідно закону про люстрацію Богдана не можна було призначати на державну посаду. Андрій Богдан – колишній член уряду Азарова та колишній помічник народного депутата Андрія Портнова. Відповідно не має права займати держпосади 10 років.



Андрій Богдан уже потрапив у кілька скандалів / Фото Getty

Другий пов'язаний з нібито відставкою Богдана. ЗМІ оприлюднили заяву керівника ОПУ про прохання звільнення. Однак пізніше Богдан спростував це. При цьому заявив, що команді Володимира Зеленського не потрібні журналісти як посередники для спілкування з суспільством. За його словами, "класичні журналісти" звикли усвідомлювати як суспільство самих себе.

Як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося із суспільством без посередників, без журналістів,

– зазначив Андрій Богдан.

Руслан Хомчак, командувач Генерального штабу ЗСУ

Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади голови Генштабу України та призначив на цю посаду Руслана Хомчака. Хомчак працював до того у Генштабі під керівництвом Муженка. В 2014-му керував операцією військових в Іловайську.



Руслан Хомчак керував операцією під Іловайськом / Фото соцмереж

Експерти підкреслюють: Руслан Хомчак – кадровий воєнний з великим досвідом і високим авторитетом серед військових. Він багато років обіймав керівні посади і в зоні АТО.

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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради

Дмитро Разумков – політтехнолог, лідер партії "Слуга народу", був спікером штабу та одним з головних політичних консультантів Зеленського у президентській кампанії 2019 року. Керуючий партнер та директор компанії політичного консалтингу "Ukrainian Politconsulting Group". Вочевидь, за високі результати на виборах Разумкова висунули на посаду голови Верховної Ради. За його призначення проголосували 382 депутати.



Дмитро Разумков включив депутатам "турборежим" / Фото соцмереж

Примітно, що до того, як стати спікером, Разумков публічно принципово говорив російською мовою, аби показати Росії-агресору, що "в Україні не ущемляють права російськомовних і їх не потрібно захищати". Але після призначення заговорив українською. Треба зауважити, що Разумков у перші місяці роботи змусив Верховну Раду працювати в "турборежимі", під час чого було ухвалено низку важливих законів.

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Руслан Стефанчук, перший віце-спікер Верховної Ради

Руслан Стефанчук – народний депутат від "Слуга народу", доктор юридичних наук, адвокат, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Працював помічником нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Анатолія Матвієнка та віце-прем'єра Степана Кубіва. У 2011-2013 завідував відділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Верховної Ради України.



Руслан Стефанчук раніше працював помічником у нардепа від Порошенка / Фото соцмереж

За кандидатуру Стефанчука проголосували 330 нардепів.

Олексій Гончарук, прем’єрміністр

Прізвище майбутнього прем’єра було інтригою. ЗМІ називали кілька кандидатур. Зокрема, звучали прізвища представників команди Зеленського: Олександра Данилюка, Айвараса Абромавічуса, а також топменеджерів "Нафтогазу" Андрія Коболєва та Юрія Вітренка. Називали також і Гончарука – на той момент заступника голови Офісу Президента з економічних питань.



Призначення Олексія Гончарука стало несподіваністю / Фото Getty

У результаті Зеленський подав на затвердження парламентом кандидатуру Олексія Гончарука. За нього проголосували 290 депутатів. Гончарук родом з Чернігівщини. Юрист, магістр права та доктор філософії у галузі права. Працював позаштатним радником колишнього міністра екології та природних ресурсів, а згодом радником міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва. У 2015 – 2019 роках був головою незалежного експертно-аналітичного центру "Офіс ефективного регулювання", який фінансує Європейський Союз.

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Руслан Рябошапка, генпрокурор

Колишній генпрокурор Юрій Луценко боровся, як міг за те, щоб Зеленський залишив його на посаді. Утім, він був би надто токсичним для новообраного президента. В першу чергу, через тісні взаємозв’язки з п’ятим президентом Порошенком.



Руслану Рябошапці важливо не повторити помилок Юрія Луценка / Фото Офісу президента

Кандидатуру Рябошапки Зеленський озвучив досить швидко. Руслан Рябошапка – колишній член Національного агентства з протидії корупції. Був головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики в штабі Зеленського. Відомий своїм демаршем в НАЗК і критикою його керівника Наталії Корчак, яку він звинуватив у зволіканні перевірки е-декларацій прем’єра Гройсмана і інших міністрів. Верховна Рада проголосувала постанову 312 голосами "за".

Рябошапка обіцяв корінні зміни в прокуратурі і розкриття справ відносно високопосадовців, а також розслідувати розстріли під час Революції гідності.

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ

Арсену Авакову вдалося зберегти свою посаду в уряді Гончарука з випробувальним терміном на пів року. За словами експертів, Зеленський залишив Авакова міністром внутрішніх справ через те, що глава МВС забезпечив чесність і прозорість виборів, максимально унеможливив масові фальсифікації.



Арсена Авакова вважають "сірим" кардиналом української політики / Фото соцмереж

На думку спостерігачів, гучне затримання підозрюваних у резонансній справі – вбивства журналіста Павла Шеремета цілком може бути аргументом Авакова, що його не треба звільняти. Водночас деякі висловлюють припущення, що Аваков може очолити Кабмін.

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Авакова обіцяли звільнити до кінця року. Він, схоже, мітить на посаду прем’єра. Якщо ми незабаром побачимо підвищення Арсена Авакова – це зайвий раз доведе, що в Україні дуже легко можна призначити винними кожного з нас,

– зазначає адвокат Масі Найєм.

Максим Нефьодов, голова Державної митної служби

Максим Нефьодов був першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. У міністерстві він відповідав за реформу публічних закупівель, у тому числі впровадження електронних тендерів в рамках проекту ProZorro.



Максиму Нефьодову потрібно зупинити корупцію на митниці / Фото Міністерства економіки

Нефьодова призначили за результатами конкурсу на голову Державної митної служби, яку розділено на митну і податкову. Перед новопризначеним головним митником стоїть складне завдання – боротьба з контрабандою, яка в Україні має надзвичайно великі масштаби. Митниця – одна з найбільш корупційних сфер у державі.

Сергій Сивохо, радник секретаря РНБО

У жовтні відомого українського коміка Сергія Сивохо призначали на посаду радника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України, де він займатиметься питаннями реінтеграції і відновлення Донбасу.



Актор Сергій Сивохо займається питаннями окупованих територій Донбасу / Фото соцмереж

Таке призначання було критично сприйнято в суспільстві. Водночас міський голова Львова Андрій Садовий вважає призначення Сивохо мудрим рішенням, оскільки новопризначений посадовець родом з окупованого Донецька.

Олександр Новіков, голова Національного агентства з питань запобігання корупції

Після низки скандалів, пов’язаних із попередньою керівницею Наталією Корчак, НАЗК тривалий час залишалася без очільника. Олександр Новіков призначений за результатами відбору конкурсної комісії.



Прокурор Новіков очолив НАЗК

Новіков пропрацював в органах прокуратури Сумщини з 2004 по 2012 рік. Зокрема, був прокурором відділу захисту майнових, інших особистих прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Сумської області та захисту фінансово-економічних інтересів держави ГПУ. Наразі працює в Генпрокуратурі Києва.