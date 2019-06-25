00:19
26 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазний російський флешмоб проти Грузії. Образованіє по-путінськи
      Вєсті Кремля
      22:10, 25 червня
      Вєсті. UA: Павуки в банці Кива і Труханов. Нацгвардійські танці під Газманова
      Вєсті.UA
      21:29, 25 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Максим Нефьодов переміг у конкурсі на голову митної служби: що про нього відомо

      473 Читать новость на русском
      Максим Нефьодов
      Максим Нефьодов / Фото з Facebook

      Максим Нефьодов переміг у фінальному етапі конкурсу на посаду керівника нової Державної митної служби. Наразі він є першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі.

      Загалом у фінал конкурсу на голову Державної митної служби потрапили три кандидатури: Євген Гармаш, Андрій Саварець та Максим Нефьодов, повідомили у Міністерстві фінансів України розповіли.

      Читайте також: Як митники заробляють на чесних підприємцях: нова схема

      Вони представили членам комісії свою програму розвитку Митної служби у вигляді презентації, а потім кожен із претендентів відповідав на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів та членів комісії.

      За результатами оцінювання конкурсна комісія рекомендувала Кабінету міністрів призначити на цю посаду саме Нефьодова

      Мінфін покладає на нового очільника митниці амбітні завдання – створити в Україні митницю європейського зразка,
      – наголосили у відомстві.

      Також у Мінфіні додали, що створення ефективної, прозорої та вільної від корупції митної служби є головною вимогою від чесного бізнесу та ключовою умовою для прискорення економічного зростання України.

      Що відомо про Максима Нефьодова? Є першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. У іністерстві він відповідає за реформу публічних закупівель, у тому числі впровадження електронних тендерів в рамках проекту ProZorro.

      До призначення в уряд був директором українського офісу фонду прямих інвестицій Icon Private Equity.

      Також Нефьодов є керівником громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки".

      Що треба знати про поділ Державної фіскальної служби?

      Рішення про розподіл ДФС на митну і податкову служби було ухвалене Кабміном ще 18 грудня 2018 року, а вже 6 березня 2019 року було затверджено відповідне положення. Таким чином, ДФС було розділено на дві окремі структури.

      20 березня 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посади голів двох нових служб. Державну податкову службу очолив юрист Сергій Верланов терміном на 5 років з моменту початку виконання обов'язків. Втім, конкурс на пост очільника Держмитної служби було призупинено за рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва.

      24 червня Шостий апеляційний адміністративний суд відновив конкурс на посаду голови Державної митної служби.

      blog_ava
      Саакашвілі оприлюднив "чорну касу" Одеської міськради у суді над Трухановим: фото
      25 червня
      8541
      Теги: Новини України Державна фіскальна служба Кабінет Міністрів України Міністерство фінансів України Державна митна служба Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 25 червня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      25 червня , 23:57 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      5810
      Головні новини 25 червня: повернення Росії до ПАРЄ і суд Австрії дозволив екстрадувати Фірташа
      25 червня , 22:13 Головні новини 25 червня: повернення Росії до ПАРЄ і суд Австрії дозволив екстрадувати Фірташа
      1554
      Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      25 червня , 18:00 Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
      25 червня , 21:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
      Анастасія Можаровська 432
      Росія повертається в ПАРЄ: що далі й чому не варто сприймати це як трагедію
      25 червня , 20:02 Росія повертається в ПАРЄ: що далі й чому не варто сприймати це як трагедію
      Світлана Попова 1238
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук