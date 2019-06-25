Максим Нефьодов переміг у конкурсі на голову митної служби: що про нього відомо

Максим Нефьодов переміг у фінальному етапі конкурсу на посаду керівника нової Державної митної служби. Наразі він є першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі.

Загалом у фінал конкурсу на голову Державної митної служби потрапили три кандидатури: Євген Гармаш, Андрій Саварець та Максим Нефьодов, повідомили у Міністерстві фінансів України розповіли.

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Вони представили членам комісії свою програму розвитку Митної служби у вигляді презентації, а потім кожен із претендентів відповідав на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів та членів комісії.

За результатами оцінювання конкурсна комісія рекомендувала Кабінету міністрів призначити на цю посаду саме Нефьодова.

Мінфін покладає на нового очільника митниці амбітні завдання – створити в Україні митницю європейського зразка,

– наголосили у відомстві.

Також у Мінфіні додали, що створення ефективної, прозорої та вільної від корупції митної служби є головною вимогою від чесного бізнесу та ключовою умовою для прискорення економічного зростання України.

Що відомо про Максима Нефьодова? Є першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. У іністерстві він відповідає за реформу публічних закупівель, у тому числі впровадження електронних тендерів в рамках проекту ProZorro.



До призначення в уряд був директором українського офісу фонду прямих інвестицій Icon Private Equity.



Також Нефьодов є керівником громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки".

Що треба знати про поділ Державної фіскальної служби?

Рішення про розподіл ДФС на митну і податкову служби було ухвалене Кабміном ще 18 грудня 2018 року, а вже 6 березня 2019 року було затверджено відповідне положення. Таким чином, ДФС було розділено на дві окремі структури.



20 березня 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посади голів двох нових служб. Державну податкову службу очолив юрист Сергій Верланов терміном на 5 років з моменту початку виконання обов'язків. Втім, конкурс на пост очільника Держмитної служби було призупинено за рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва.

24 червня Шостий апеляційний адміністративний суд відновив конкурс на посаду голови Державної митної служби.