Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Нефьодова: деталі

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Максима Нефьодова. Ексзаступник міністра економіки, а нині голова Держмитниці може бути причетний до завдання збитків державі на суму 40 мільйонів гривень.

Про те, що НАБУ перевірятиме, чи не брав Нефьодов хабарі, свідчить ухвала Вищого антикорупційного суду.

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Відповідно до документа, 23 січня 2020 року НАБУ отримало заяву про можливе правопорушення групи людей. Її начебто очолював ексзаступник міністра економічного розвитку, а тепер глава митниці України Максим Нефьодов.

Як інформує неназваний заявник, група людей, ймовірно, систематично брала хабарі за поставки горючих та несертифікованих панелей на ринок України. Робилося це на підставі фіктивного аудиту заводів-постачальників. У результаті таких дій держава нібито зазнала збитків на суму понад 40 мільйонів гривень.

Заявник спершу подав цю інформацію у НАБУ. Однак там відмовилися відкривати провадження. Тому він звернувся до Вищого антикорупційного суду, який і зобов'язав бюро відкрити справу проти Нефьодова.

Сам Нефьодов вважає цю справу ініціативою недоброзичливців. Про це він заявив у коментарі "РБК-Україна". "Бачу, що взагалі жодного компромату не можуть нарити на мене контрабандисти. Залишаються їм тільки відео з моїми танцями. Ось хтось написав кляузу, яку НАБУ відмовилося приймати через явну фейковість, а потім через суд зобов'язав внести до ЄРДР", – додав Нефьодов.

Зверніть увагу! Протягом 2015 – 2019 років Максим Нефьодов працював першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. У червні 2019 року він виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.